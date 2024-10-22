我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

莫迪出席金磚峰會見普亭 籲迅速和平解決烏克蘭衝突

中央社俄羅斯喀山22日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi，左）今天出席在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會，與俄羅斯總統普亭（右）會面。美聯社
印度總理莫迪（Narendra Modi，左）今天出席在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會，與俄羅斯總統普亭（右）會面。美聯社

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天出席在俄羅斯舉行的金磚國家（BRICS）峰會，他在與俄羅斯總統普亭會面時表示，希望烏克蘭衝突可以和平且「迅速」化解。

法新社報導，這場在喀山（Kazan）舉行為期3天的峰會，是俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來最大的國際盛事。普亭（Vladimir Putin）希望打造一個聯盟，挑戰西方的「霸權」。

莫迪在和普亭握手和擁抱之後說：「我們經常就俄羅斯和烏克蘭之間的衝突保持聯絡。」

莫迪還說：「我們相信爭議應該要以和平的方式化解。我們完全支持迅速恢復和平與穩定。」

普亭讚揚俄羅斯和印度「特殊的戰略夥伴關係」，並承諾建立進一步的關係。

自從爆發俄烏戰爭後，新德里當局小心翼翼走鋼索，一方面承諾對基輔的人道援助，一方面避免明確譴責俄羅斯的進攻。

印度以潛在的調停者自居，莫迪7月訪問莫斯科，8月訪問基輔，鼓勵雙方展開會談。

在喀山舉行的金磚峰會，將有包括中國國家主席習近平、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等20多位國際領袖與會。

峰會主要議題包括中東衝突升高，以及普亭所提金磚國家主導的國際支付系統，要和環球銀行金融電信協會（SWIFT）抗衡。自從莫斯科2022年入侵基輔以來，俄羅斯銀行就被排除在這個國際支付系統之外。

克里姆林宮聲稱金磚國家峰會是外交的勝利，代表西方國家在俄烏衝突之後試圖孤立莫斯科的行動失敗。

土耳其9月宣布有意加入金磚國家組織，土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員，安卡拉當局與莫斯科和西方國家關係錯綜複雜。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）峰會前夕在家跌倒導致輕微腦出血，於最後一刻取消行程。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

接受俄邀請卻拒基輔和平峰會 聯合國秘書長挨批

下一則

聯合國估計：俄羅斯全面入侵後 烏克蘭人口銳減800萬

延伸閱讀

習近平、普亭金磚再聚首 推動大金磚合作、去美元化

習近平、普亭金磚再聚首 推動大金磚合作、去美元化
聯合國秘書長將訪俄會晤普亭 烏克蘭跳腳：竟接受戰犯邀約

聯合國秘書長將訪俄會晤普亭 烏克蘭跳腳：竟接受戰犯邀約
俄反對派領袖納瓦尼遺孀 盼普亭從沙皇淪階下囚

俄反對派領袖納瓦尼遺孀 盼普亭從沙皇淪階下囚
普亭：美國想遏止中國發展就像不准太陽升起來，做不到

普亭：美國想遏止中國發展就像不准太陽升起來，做不到

熱門新聞

以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

哈瑪斯領袖辛瓦死前最後身影曝 癱坐椅子朝無人機丟木棍

2024-10-17 21:07
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20
以色列今天證實，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」領袖辛瓦已經在加薩喪命。圖為辛瓦在2022年在加薩發表講話。美聯社

哈瑪斯領袖辛瓦身亡 各界反應一文看

2024-10-17 15:39

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制