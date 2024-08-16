我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：神韻藝團虐待表演者 日工作15小時、受傷被勸不就醫

科技業裁員潮 矽谷灣區七月損失3400工作職位

烏克蘭斷俄軍後勤 疑用海馬斯火箭炸毀庫斯克戰略大橋

編譯徐榆涵／即時報導
烏軍炸毀庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。(取自X平台影片)
烏軍炸毀庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。(取自X平台影片)

烏克蘭軍隊持續進攻俄羅斯邊境庫斯克州，炸毀塞姆河（Seim River）上一條供俄軍運送士兵，具有重要戰略價值的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。

烏克蘭尚未證實該次攻擊，但庫斯克州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）16日證實，烏軍在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋。

俄羅斯指控西方國家協助烏克蘭攻打俄羅斯領土，外交部發言人指，烏軍使用美國的海馬斯火箭系統破壞大橋。

此外，當局又指控，庫斯克州一條村莊殲滅烏克蘭的破壞小組，檢獲到北約的武器，包括美國和瑞典製造的槍械。

塔斯社報導，烏軍攻擊切斷當地部分地區聯繫，增加平民疏散的困難度。自烏克蘭上周突襲越境攻擊俄羅斯以來，俄國已從烏克蘭邊境附近城鎮和村莊疏散超過12萬人。

烏克蘭軍方表示，在俄羅斯邊境的行動取得進展，在部份地區再推進1至3公里。

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正鞏固在庫斯克的陣地，並暗示會將控制的俄國領土，用來交換被俄軍占領的烏克蘭土地。

烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稍早表示，烏軍跨境攻俄的目的是為了說服俄國進行「公平」談判。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

西洋棋比賽輸了 她竟在棋盤塗水銀毒害對手

下一則

恐攻危機後登台 泰勒絲英國倫敦開唱

延伸閱讀

炸北溪管線澤倫斯基也知情 喊停卻遭抗命？

炸北溪管線澤倫斯基也知情 喊停卻遭抗命？
俄軍未放鬆烏東攻勢 戰略重鎮首長敦促居民快撤離

俄軍未放鬆烏東攻勢 戰略重鎮首長敦促居民快撤離
遭烏跨境攻擊逾1周 俄尚未做出重大回應 聯合國前副秘書長：令人驚訝

遭烏跨境攻擊逾1周 俄尚未做出重大回應 聯合國前副秘書長：令人驚訝
紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點

紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
烏克蘭軍人走在向日葵之間，前往頓內次克州波克羅夫斯克城外的陣地，攝於13日。(路透)

烏東戰況在入侵庫斯克期間變糟 守軍：彈藥少 俄軍正推進

2024-08-15 10:45

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路