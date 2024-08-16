烏克蘭斷俄軍後勤 疑用海馬斯火箭炸毀庫斯克戰略大橋

烏軍炸毀庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。(取自X平台影片)

烏克蘭 軍隊持續進攻俄羅斯 邊境庫斯克州，炸毀塞姆河（Seim River）上一條供俄軍運送士兵，具有重要戰略價值的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。

Air Force Commander Oleschuk published a video of an airstrike on the bridge over the Seim River in Kursk region in the Glushkovsky District #RussialsATerroristState #UkraineWillWin pic.twitter.com/kUsfuNfwf2 — Himars (@HimarsAtacms) 2024年8月16日

烏克蘭尚未證實該次攻擊，但庫斯克州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）16日證實，烏軍在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋。

俄羅斯指控西方國家協助烏克蘭攻打俄羅斯領土，外交部發言人指，烏軍使用美國的海馬斯火箭系統破壞大橋。

此外，當局又指控，庫斯克州一條村莊殲滅烏克蘭的破壞小組，檢獲到北約的武器，包括美國和瑞典製造的槍械。

塔斯社報導，烏軍攻擊切斷當地部分地區聯繫，增加平民疏散的困難度。自烏克蘭上周突襲越境攻擊俄羅斯以來，俄國 已從烏克蘭邊境附近城鎮和村莊疏散超過12萬人。

烏克蘭軍方表示，在俄羅斯邊境的行動取得進展，在部份地區再推進1至3公里。

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正鞏固在庫斯克的陣地，並暗示會將控制的俄國領土，用來交換被俄軍占領的烏克蘭土地。

烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稍早表示，烏軍跨境攻俄的目的是為了說服俄國進行「公平」談判。