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俄軍未放鬆烏東攻勢 戰略重鎮首長敦促居民快撤離

編譯周辰陽／即時報導
3日，烏克蘭東部頓內次克州的波克羅夫斯克遭到攻擊後，一位消防員在現場。路透
3日，烏克蘭東部頓內次克州的波克羅夫斯克遭到攻擊後，一位消防員在現場。路透

紐約時報16日報導，開源戰場地圖顯示，俄羅斯軍隊正在逼近烏克蘭東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城），讓外界對烏軍入侵庫斯克將促使俄方縮小戰場其他地方攻擊規模的希望產生懷疑。

波克羅夫斯克是一座戰前人口約6萬的城市，位於一條連接數個城市的關鍵道路上，而這些城市又構成一條防線，保衛著頓內次克州仍屬烏方控制的區域，也是烏軍在頓內次克州的主要防禦據點之一；許多烏軍士兵從前線輪換後，或是為未來的行動做準備時，都會在當地停留休息。

紐時指出，俄軍在過去一周內，沿著一條通往波克羅夫斯克的鐵路線推進，已經占領該區域的數個村莊。根據戰鬥影像和衛星照片為依據的開源戰場地圖，俄軍目前距離當地約12公里。因局勢如此嚴峻，以至於當地軍政府已敦促居民離開，但沒有發布正式的命令。

據烏克蘭真理報的轉述，波克羅夫斯克軍政首長多布里克（Serhii Dobriak）15日指出，俄軍目前距離市郊只有10公里，「敵人正在快速逼近波克羅夫斯克郊區，社區的疏散正在進行中，別耽擱了！」。

軍事專家表示，烏克蘭6日在俄羅斯西部庫斯克州展開跨界突襲，一個目標就是要迫使莫斯科從烏國前線調兵，以加強自己的邊界州。但分析師和美方官員表示，俄羅斯到目前為止只從烏克蘭戰場抽調數量有限的部隊，轉而尋求派出國內經驗不足的作戰部隊進行反擊。

烏軍士兵近日指出，俄軍沒有放鬆頓內次克州的攻擊，表明莫斯科正繼續推進占領全境的長期目標。華府智庫戰爭研究所（ISW）寫到，在頓內次克州，「俄軍正保持相對高的進攻節奏」。通過此舉，俄軍指揮部正表明，儘管烏克蘭正施壓庫斯克州的俄軍，他們「繼續優先考慮在烏克蘭東部推進」。

烏克蘭 頓內次克 俄羅斯

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