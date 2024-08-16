我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱有權對賀錦麗人身攻擊 川普：我對她沒有太多尊重

街頭攤販曼哈頓示威 要求改革執照申請系統

BBC：烏軍襲俄攻勢趨緩 可能很快停止 維持戰果成問題

編譯羅方妤／即時報導
烏軍官兵8月15日在俄烏邊境附近搭乘軍事車輛。歐新社
烏軍官兵8月15日在俄烏邊境附近搭乘軍事車輛。歐新社

英國BBC國防記者畢爾（Jonathan Beale）分析，烏克蘭跨境襲擊俄羅斯的攻勢近日已經趨緩，可能很快就會停止；如何維持戰果是個問題，久到對俄國總統普亭而言這成為一個更大的政治問題，及對其自身軍力的消耗。

畢爾指出，隨著烏軍進一步推進，後勤方面將成挑戰—維持部隊彈藥、食物和燃料供應成問題。不過，有鑑於烏軍的位置距離俄烏邊境在50公里以內，因此這並不是一個重大障礙。更大的憂慮將是如何維持戰果—如何能夠維持到久到這對普亭而言成為更大的政治問題，以及對其自身軍力的消耗。

已有證據顯示，烏軍一直在挖掘和建造防禦工事。但那些防禦工事可能成為吸引俄軍攻擊的磁鐵。俄軍已經發布一支空軍使用滑翔炸彈（glide bomb）攻擊其境內烏軍陣地的影片。

前英國皇家陸軍軍官、風險評估顧問公司Sibylline執行長克倫普（Justin Crump）表示，隨著時間推移，執行跨境襲擊的烏軍將變得更容易被俄軍攻擊。他表示，俄軍攻擊烏軍補給線並有效使用其空軍的機會將增加。

BBC指出，如果這成為另一場漫長、靜態的戰鬥，因烏軍發動跨境攻擊而提升的士氣可能很快消散。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

普亭 皇家 烏克蘭

上一則

遭烏跨境攻擊逾1周 俄尚未做出重大回應 聯合國前副秘書長：令人驚訝

延伸閱讀

紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點

紐時：烏軍庫斯克逆襲是場豪賭 恐暴露更多弱點
北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係

北韓紀念抗日勝利 金正恩普亭相互致意矢言深化關係
烏稱已控制俄1000平方公里領土 澤倫斯基暗示長期占領

烏稱已控制俄1000平方公里領土 澤倫斯基暗示長期占領
普亭：烏克蘭占俄領土圖增談判籌碼 將給「相對回擊」

普亭：烏克蘭占俄領土圖增談判籌碼 將給「相對回擊」

熱門新聞

今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
兩名中國留學生的屍體在雪梨一棟公寓被發現。(擷自YouTube@7NEWS-Australia)

澳洲雪梨公寓發現男女屍體 死者均為中國留學生

2024-08-13 10:03
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
巴奧3金1銀…體操天后幼年遭棄養 拜爾絲生母求原諒

巴奧3金1銀…體操天后幼年遭棄養 拜爾絲生母求原諒
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺