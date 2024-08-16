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烏軍控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭持續跨境進攻俄羅斯，烏軍最高軍事指揮官聲稱，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室。(歐新社)
烏克蘭持續跨境進攻俄羅斯，烏軍最高軍事指揮官聲稱，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室。(歐新社)

烏克蘭持續跨境進攻俄羅斯，烏軍最高軍事指揮官聲稱，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室，並且繼續深入俄國領土。但俄羅斯國防部則宣稱，已經奪回庫斯克州的一個村。

BBC報導，烏克蘭軍隊最高軍事指揮官西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）向總統澤倫斯基開會時表示，已在俄羅斯西部庫斯克地區設立軍事行政辦公室，將維持法律和秩序，並滿足相關地區民眾的迫切需求。

根據烏克蘭軍方說法，烏軍已經進入庫斯克地區35公里處，控制1150平方公里的領土，其中包括82個聚落，是自2022年俄烏戰爭開打以來，烏克蘭對俄羅斯最深入的入侵。

俄羅斯國防部聲稱，軍隊已經徹底摧毀敵軍，持續擊退烏克蘭武裝部隊的意圖入侵，並且奪回庫斯克州的克魯佩茨村。

此外，俄羅斯新任國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）表示，莫斯科將派遣增援部隊「保護」該地區民眾。

烏克蘭早前表明，無意吞併俄羅斯領土。烏克蘭外交部發言人萊克希（Heorhiy Tykhy）14日表示，此次入侵是為了向莫斯科施壓，迫使其同意「恢復公正的和平」。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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