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就是他，害阿斗笨到今天

烏東戰況在入侵庫斯克期間變糟 守軍：彈藥少 俄軍正推進

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍人走在向日葵之間，前往頓內次克州波克羅夫斯克城外的陣地，攝於13日。(路透)
烏克蘭軍人走在向日葵之間，前往頓內次克州波克羅夫斯克城外的陣地，攝於13日。(路透)

烏克蘭出其不意入侵俄羅斯庫斯克州的作戰成功提振了士氣，澤倫斯基總統15日更宣布烏軍攻占了蘇賈鎮（Sudzha），但俄羅斯軍隊正在反擊，占領了烏東頓內次克州周圍更多的領土。

Politico在15日的一篇報導提到，烏軍第110機械化旅發言人塞卡奇（Ivan Sekach）表示，自烏克蘭發動庫斯克攻勢以來，「我會說，在我們的前線戰區，情況已經變得更糟」。

烏軍第110機械化旅目前部署在頓內次克州的波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）區域，塞卡奇告訴Politico， 「我們拿到的彈藥比以前更少，而俄羅斯人正在推進」。

根據與烏克蘭國防部關係密切的戰爭繪圖計畫DeepState所發布更新訊息，在過去24小時，俄羅斯占領了熱蘭內（Zhelanne）和奧爾利夫卡（Orlivka）村，並在頓內次克州的紐約村、克拉斯諾格夫卡（Krasnohorivka）、尼古拉耶夫卡（Mykolaivka）和朱拉夫卡（Zhuravka）取得進展。

烏克蘭武裝部隊總參謀部沒有證實或否認此一報導，僅稱這些地區正在激戰，烏方正在頓內次克州的波克羅夫斯克市集中力量。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基表示，入侵俄羅斯領土的另一個重要目標是畫設緩衝區，防止俄軍發動跨境空襲。但俄軍還是繼續對烏克蘭進行空中突擊，包括從庫斯克與另外2州發射3枚飛彈與29架無人機。烏克蘭空軍稱這些自殺無人機全部被擊落，敖德薩州的州長則稱其中一枚彈道飛彈擊中了敖德薩港，造成3人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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