我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI利多 道指那指漲逾400點 史指距歷史高點不到5%

鄰近多所學校 曼哈頓非法大麻店屢禁不絕

烏軍入侵俄西南疆 分析：前線獲喘息和談可能擁籌碼

中央社基輔13日綜合外電報導
俄羅斯撤離庫斯克州數以萬計的居民。(歐新社)
俄羅斯撤離庫斯克州數以萬計的居民。(歐新社)

烏克蘭出其不意入侵俄羅斯西南疆庫斯克州。分析認為，這將迫使俄軍從已有斬獲的烏東頓內次克州前線轉進而重新部署。倘若烏軍守住陣勢，到和談階段將成為不可多得的籌碼。

美聯社報導，烏克蘭上周發動對庫斯克州（Kursk）的這場攻勢，成為戰爭爆發近兩年半以來，烏軍規模最大跨境突襲，曝露俄軍的脆弱，使克里姆林宮蒙受重大打擊。

截至目前，俄羅斯軍方只能艱難對抗這場奇襲，並已撤離數以萬計該州居民。

兵員不足、武器奇缺的烏方原本在沿著逾1000公里長前線遭遇俄軍無情攻勢，此一攻其不備行動初步奏效後，令烏軍士氣大振。

烏克蘭為何於戰爭這個階段決定展開這場攻擊，其戰略為何？

半島電視台（Al Jazeera）報導，烏方在烏東頓內次克州（Donetsk）軍事受挫數周後展開此一攻勢。

退役戰鬥機飛行員、軍事分析家貝爾（Sean Bell）指出，「掌握主動權」是其中一個理由。他解釋，兩國邊界很長，「他們有能力突破，這已不言自明」。

其次，烏克蘭此舉也展現出，戰局不是俄羅斯說了算。貝爾說：「在這個區段顯然是由烏克蘭掌控局面。」

半島電視台國防編輯加托普洛斯（Alex Gatopoulos）認為，烏克蘭先出動干擾俄羅斯無人機的第一視角無人機（FPV drone），使得攻擊庫斯克州（Kursk）的戰略相當於「無人機閃電戰」。這種低成本無人機通常搭配螢幕或虛擬實境眼鏡從遠端操控。

庫斯克州行動對俄烏戰爭有何影響？

這場突襲讓人不禁想問，烏克蘭何能在逾兩年激戰之後，如此輕而易舉地對俄境進行攻擊。

貝爾告訴半島電視台，庫斯克州攻勢可能改變戰爭走向。儘管有人批評烏方此一出其不意之舉魯莽，他解釋，「打仗靠的就是氣勢和主動，所有人全都措手不及」。

烏方攻擊迫使俄方讓部隊從已經多所斬獲的頓內次克州前線轉進，在庫斯克州重新部署，這使得烏克在前線獲得喘息。

但是加托普洛斯指出，烏方得對庫斯克州增兵、增派戰車並投注更多資源，才能夠保住當前陣勢。

儘管俄軍部隊數量可能超過烏軍並且在當地打敗對方，他表示，如果烏軍堅守陣勢，「到和談階段，那將成為不可多得的籌碼」。但若烏方任務失敗，「那將會打擊士氣」。

美聯社也認為，基輔發動這場入侵可能是為了迫使克里姆林宮從頓內次克州移轉資源，俄軍已對當地數個區段加緊攻勢，緩慢但穩步取得斬獲。如果烏方守住已經拿下的庫斯克州部分土地，將可增強未來和談的實力，可能讓基輔得以交換遭莫斯科占領的土地。

與此同時，烏方主動出擊也讓克里姆林宮蒙受打擊，凸顯其未能保家衛國，並且粉碎俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）所謂俄羅斯大體上不受戰事影響的說法。

這場奇襲同時對基輔盟友傳達出烏克蘭軍方有能力在這場戰爭中採取主動的訊息，這樣的訊息在美國大選之前尤其有其意義。

不過，突襲俄境雖然初步成功，卻可能對烏方若干最精良部隊形成耗損，無法對頓內次克州提供至關重要的增援。

對烏軍而言，試圖延續對庫斯克州的部署恐怕有其難度，因為烏方補給線易受敵火攻擊。

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）軍事學主任沙維爾（Matthew Savill）說：「考量到烏克蘭後備部隊數量有限，不管規模如何，要在俄羅斯維持部隊並且抵禦反攻，那都會有其難度。」

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

上一則

烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢

延伸閱讀

烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢

烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢
烏克蘭反攻俄羅斯 澤倫斯基：已拿下庫斯克州74聚落

烏克蘭反攻俄羅斯 澤倫斯基：已拿下庫斯克州74聚落
烏克蘭襲擊俄羅斯領土 俄軍加強進犯烏東攻勢

烏克蘭襲擊俄羅斯領土 俄軍加強進犯烏東攻勢
為何入侵俄羅斯？烏外交部：阻止俄軍往烏東調兵

為何入侵俄羅斯？烏外交部：阻止俄軍往烏東調兵

熱門新聞

墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
今年4月在印度尼西亞雅加達哈利姆站站台，乘客和一列雅萬高鐵高速動車組合影。(新華社)

中國投資興建 雅萬高鐵2024上半年致印尼虧損2.2億美元

2024-08-12 16:18
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40
遭同學霸凌致死的祖法漢父母在聽到判決後於法院門口跪謝磕頭。（取材自X）

正義審判…大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」 7年後全被判絞刑

2024-08-10 04:47
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。(美聯社)

憂招致毀滅性後果 傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

2024-08-08 21:10
哈利（右）9月15日滿40歲，將獲已故女王遺產約850萬美元。（路透）

哈利將獲女王850萬美元遺產 傳威廉稱沒資格

2024-08-12 02:30

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了
修水電「只移4個插座」破千元 美國有哪些小眾高薪職業

修水電「只移4個插座」破千元 美國有哪些小眾高薪職業