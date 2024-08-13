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烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢

中央社基輔／巴黎13日綜合外電報導
烏克蘭東部波克羅夫斯克(Pokrovsk)一名居民在斷垣殘骸中救出一隻寵物鳥。(路透)
烏克蘭東部波克羅夫斯克(Pokrovsk)一名居民在斷垣殘骸中救出一隻寵物鳥。(路透)

烏克蘭今天表示，俄羅斯越早同意「公正的和平」，就會越快停止跨境突襲。法新社分析指出，截至昨天為止，烏克蘭已經控制俄羅斯西南疆庫斯克州至少800平方公里土地。

法新社報導，烏克蘭外交部發言人蒂克希（Georgiy Tykhy）在記者會中說：「俄羅斯越早同意訴諸公正的和平手段…烏克蘭國防軍對俄羅斯的突襲行動就會越快停止。」

蒂克希強調：「烏克蘭沒有興趣接管庫斯克州（Kursk）土地…烏方這些行動絕對合法。」

法新社對華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）提供的資料進行分析後認為，截至昨天為止，烏克蘭至少控制800平方公里庫斯克州土地。

基輔6日跨境奇襲庫斯克州，為自從第二次世界大戰以來對俄境發動的最重大攻擊行動，已經拿下20多個聚落。

美國非營利智庫華盛頓戰爭研究所定期更新俄羅斯入侵烏克蘭戰局的最新資訊。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天要求俄軍「驅逐」烏軍。當局表示，已自當地戰鬥中撤離逾12萬人。

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）昨天上傳影片顯示，他呈報總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），烏軍現在掌控約1000平方公里俄羅斯土地，而且「進攻行動」持續中。

澤倫斯基在夜間演說中表示，跨境攻勢「純粹是安全問題」，目的是要拿下「俄羅斯軍隊對我們蘇米州（Sumy）發動襲擊的地區」。

位在烏克蘭東北部的蘇米州與庫斯克州接壤。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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