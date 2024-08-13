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澤倫斯基請求在庫斯克使用軍援長程飛彈 傳遭英美拒絕

編譯周辰陽／即時報導
2023年法國巴黎航空展期間展出的暴風影巡弋飛彈。資料照片。(美聯社)
2023年法國巴黎航空展期間展出的暴風影巡弋飛彈。資料照片。(美聯社)

烏克蘭軍隊日前跨境突襲俄羅斯西部的庫斯克州，烏軍總司令瑟爾斯基12日宣稱已控制1000平方公里，攻勢正持續進行。烏克蘭總統澤倫斯基宣稱此舉可能推翻俄羅斯總統普亭，並向盟國施壓，要求允許使用西方援助的飛彈打擊俄羅斯。

每日電訊報報導，澤倫斯基表示，24年前造成188名俄軍水兵死於潛艦事故的「庫斯克災難」標誌著普亭統治的開端，「現在，很明顯，這是他的終局，也是庫斯克」。就在俄軍於庫斯克前線各處發動反攻之際，澤倫斯基稱他正再次懇求西方盟國允許，使用長程飛彈攻擊俄羅斯境內。

澤倫斯基指出，他已指示國防官員與外交官，「提交一份我方必要行動的清單，以獲得我們夥伴的許可，用長程武器保衛我們的領土」。

根據每日電訊報的了解，英國政府尚未批准烏克蘭使用暴風影（Storm Shadow）飛彈進攻庫斯克。一位英國政府消息人士說，「沒有任何變化」。

烏克蘭希望打擊前線後方的機場與物流中心，而俄羅斯正使用這些設施強化庫斯克陣地。報導指出，因為暴風影飛彈是英法兩國一起製造，如何使用並非英國政府可以單獨決定，法國政府在使用條件上也有發言權。

每日電訊報還指出，基輔也已請求華府批准，在庫斯克攻勢期間使用美援ATACMS長程飛彈，但到目前為止也遭到拒絕。

唐寧街發言人表示，「英國立場沒有任何變化，我們一直在提供軍援，以支持烏克蘭依循國際人道法，針對俄羅斯非法攻擊行使明確的自衛權。我們很清楚，英國提供的軍械目的是為防衛烏克蘭」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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