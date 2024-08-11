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伊朗數百枚飛彈 被曝將交付俄羅斯

編譯中心／綜合10日電
傳伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈。圖為伊朗在今年4月17建軍節閱兵儀式上展示飛彈。（路透）
傳伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈。圖為伊朗在今年4月17建軍節閱兵儀式上展示飛彈。（路透）

路透引述兩名歐洲情報人士報導，數十名俄羅斯軍事人員正在伊朗接受使用Fath-360近距離彈道飛彈系統的訓練，預計伊朗即將向俄羅斯交付數百枚衛星導引飛彈，投入對烏克蘭的侵略戰爭。

兩名歐洲情報官指出，俄羅斯國防部代表據信已於去年12月13日在德黑蘭與伊朗官員簽署一份合約，購買Fath-360和伊朗民航工業組織（AIO）製造的另一種彈道飛彈系統，名為「阿巴比爾」（Ababil）。

消息來源指，俄羅斯人員已訪問伊朗，學習如何操作Fath-360，該飛彈最大射程為120公里，彈頭重150公斤。其中一名消息人士說，培訓後，「唯一可能的下一步」行動將是實際運交飛彈給俄羅斯。

一名軍事專家表示，莫斯科擁有自己的彈道飛彈，但Fath-360可以讓俄羅斯用伊朗彈頭來打擊近距離目標，把自家生產的飛彈拿來打擊前線以外的目標。

美國國家安全委員會發言人表示，如果伊朗繼續進行此類轉移，美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國、七大工業國集團（G7）夥伴「準備做出迅速而嚴厲的反應」。

該發言人稱，這「將代表伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持急劇升級」，「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，白宮多次警告俄羅斯和伊朗之間的安全夥伴關係不斷深化。」

伊朗常駐紐約聯合國總部代表團透過聲明說，伊朗已在不同領域與俄羅斯締結長期戰略夥伴關係，包括軍事合作，「然而，從道德立場來看，伊朗不會轉移任何可能被用於俄烏衝突的武器，包括飛彈，直到衝突結束為止」。

一名要求匿名的伊朗高階官員說，伊朗已出售飛彈和無人機給俄羅斯，但未提供Fath-360飛彈。這名消息人士還說，法律並未禁止伊朗出售這類武器給俄羅斯。

伊朗 俄羅斯 烏克蘭

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