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白俄羅斯控烏克蘭侵犯領空 召見外交官並加強邊防

中央社／莫斯科10日綜合外電報導

白俄羅斯當局今天指控烏克蘭在跨境攻擊俄羅斯庫斯克（Kursk）地區的過程中派遣無人機入侵其領空，並下令強化白俄與烏國的邊境防衛。

路透報導，白俄外交部召見烏克蘭臨時代辦，要求採取措施確保此類事件不再發生，並稱若再出現類似情況，白俄將評估基輔在明斯克（Minsk，白俄首都）的外交據點是否「適當」。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在東部地區舉行的一場會議中表示，該國空防部隊9日摧毀了「大約12架」烏國無人機中的數架，因為這些無人機侵犯了與俄羅斯接壤的莫吉廖夫（Mogilev）地區領空。

俄國總統普亭最親密盟友之一的魯卡申柯表示，其他進犯的無人機在俄國雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）附近被摧毀。

他說，「我不明白為什麼烏克蘭要這樣做。我們必須對此展開調查。但我們已經…明確表示我方立場，並向他們表明，任何挑釁行動都將招致相應回應。」

烏克蘭打擊假消息中心（Centre for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）則在Telegram發文稱，白俄加強邊境武力部署之舉旨在「試圖幫助普亭，並將烏克蘭指揮部的注意力轉移到這個地區」。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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