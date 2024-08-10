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烏越境10公里 二戰後外國部隊首侵俄 澤倫斯基嗆俄1句話

編譯中心／綜合9日電
烏克蘭軍隊日前入侵俄羅斯庫斯克地區後，Sudzha鎮一座建築物著火。（路透）
烏克蘭軍隊日前入侵俄羅斯庫斯克地區後，Sudzha鎮一座建築物著火。（路透）

俄羅斯國防部8日聲明，烏軍共約1000名兵力和20多輛戰、甲車，6日上午越過俄烏邊境進攻俄國西南部的庫斯克州。這顯然是自前年俄烏開戰以來，烏克蘭對俄國的最重大攻勢。華府智庫戰爭研究所分析，烏軍推進達10公里。這是二戰以來首度有外國入侵俄國，對此俄羅斯總統普亭認為是基輔「大規模挑釁」。烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯必須「感受」戰爭的滋味。

烏克蘭部隊大舉跨越邊界，攻擊俄羅斯的行動進入第三天。俄烏邊境庫斯克的蘇茲鎮，住宅冒出火紅烈焰，其他房子遭轟炸後，瓦礫堆散落一地，窗戶被威力震碎。

庫斯克當局已宣布進入緊急狀態，並急撤數千居民；俄國國防部聲稱，俄軍已阻擋烏軍上千士兵和數十輛裝甲、坦克車，雙方仍在交戰中。

俄軍沒有提供更多戰況細節，但分析人士聲稱，烏軍已向俄羅斯挺進長達10公里。基輔政府沒有承認烏軍進攻俄國邊境，但提到烏軍可以摧毀占領者。

外界還不清楚烏軍目的，CNN則引述不具名的烏國和美國官員說法指出，烏軍是企圖擾亂俄軍，以讓他們從烏東戰線撤出，沒有長期占領俄國領土的打算。

俄羅斯國防部聲明指稱，包括動用「冰雹」多管火箭系統，已在步、戰、砲協同下，阻擋烏軍進一步深入該州的企圖。烏克蘭總統澤倫斯基8日晚間演說時意有所指地說，俄國將戰爭帶入烏克蘭領土，該換他們感受一下戰爭滋味。俄國9日宣布庫斯克地區進入聯邦層級緊急狀態，並將加派援軍。

五角大廈副發言人辛赫對此說，儘管美國仍不支持烏軍深入俄境，但此舉旨在讓其免於攻擊，符合美方有關使用美製武器的政策。

CNN和BBC分析，烏軍最大問題之一就是兵員不足，反觀俄軍較充沛。部分分析家認為，基輔選此時派其接收的外援軍事資產和生力軍深入俄境有違常理。

但也有分析家指出此舉出於縝密計畫，旨在「圍魏救趙」、吸引俄軍兵力，使俄軍被迫從烏東前線分兵固守庫斯克。據官方報告，俄軍在頓內次克地區投下的滑翔炸彈數量明顯減少，代表搭載這種飛彈的軍機正在俄國其他地方。

再者，緊鄰俄國天然氣管線末端的邊境城鎮蘇賈，其部分土地現仍由烏方掌控。蘇賈是俄國經烏國向歐洲提供天然氣的最後一處仍運作中轉運點，曾傳出1月要終止營運。庫斯克攻勢將削弱俄國的戰爭資金來源。另外，隨著川普回鍋白宮的機率升高，烏戰透過談判的可能性增加，若能在戰場有所斬獲，將對上談判桌時有利。

俄烏衝突升溫，俄羅斯稱烏克蘭武裝部隊在庫斯克地區發動攻勢，邊境地區有3000多名...
俄烏衝突升溫，俄羅斯稱烏克蘭武裝部隊在庫斯克地區發動攻勢，邊境地區有3000多名平民被撤離。（歐新社）

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