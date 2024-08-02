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戰況前景晦暗 民調顯示願和談烏克蘭民眾變多

中央社基輔1日綜合外電報導
戰火未止，烏克蘭民調顯示，願意捨棄部分領土換取和平談判的民意驟增。(美聯社)
戰火未止，烏克蘭民調顯示，願意捨棄部分領土換取和平談判的民意驟增。(美聯社)

俄烏戰爭兩年半來戰況持續膠著，川普可能11月美國大選勝出回鍋白宮也讓援烏蒙上陰影。烏克蘭一些最新民調顯示，願意捨棄部分領土換取和平談判的民意驟增。

紐約時報指出，烏克蘭獨立媒體ZN.UA今年7月中一份調查顯示，44%的受訪烏克蘭民眾贊成與俄國展開正式談判；基輔社會學國際研究所（KIIS）7月23日發布的民調顯示，雖仍有高達55%的受訪烏克蘭民眾反對，卻有近1/3的人同意犧牲部分領土換取停戰，比例為一年前的3倍。

KIIS的民調還顯示，戰事衝擊最烈地區之一的烏國南部，民眾態度翻轉尤其顯著。這裡所謂烏南包括第聶伯羅（Dnipro）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、赫松（Kherson）與敖德薩（Odesa）等地。

戰火煎熬烏南 堅持寸土不讓者已不到一半

超過半數的烏南受訪者，不是回答願犧牲部分領土，就是回答「很難講」；堅持寸土不讓的比例掉到46%，然而一年前，86%的烏南民眾堅決反對犧牲土地。

現年61歲的婦人普里臣柯（Olha Predchenko）常挽著85歲的母親到基輔市中心的獨立廣場（Maidan Square），注視草皮上臨時紀念碑每面藍、黃旗幟上標註的陣亡將士姓名，省思戰爭。普里臣柯說，雖然她常夢到克里姆林宮出事，但也希望盡快能有和平協議，「再差的和平，都好過戰爭」。

紐時另一篇報導指出，俄軍7月下旬在烏東頓內茨克（Donetsk）地區斬獲迅速，佔領好幾個村莊，逼近烏軍在烏東其中一個主要防禦據點兼後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk,也稱紅軍城）。

根據來自戰場影音、衛星影像的開源地圖，俄軍沿著鐵路線持續推進，現距波克羅夫斯克只有20多公里，進展之快已非今年稍早一週前進個幾百碼那種緩慢推進可比。

烏兵員短缺 俄趁烏軍防線變薄加速推進

軍事分析家們表示，進展迅速反映俄軍趁烏克蘭防線漏洞之危的能力提高。烏克蘭在綿延約970公里的戰線上因兵員短缺而使防守能力變薄，俄軍沿戰線猛攻加劇烏軍劣勢。

俄軍於7月20日前後拿下進步村（Prohres）就是一例。與烏軍關係密切的分析組織DeepState表示，進步村失守肇因於烏軍隊倉皇混亂撤退。倉皇撤退讓俄軍能快速佔領更多土地。DeepState的戰場地圖顯示進步村失守以來，俄軍已奪下超過26平方公里土地。

紐時指出，烏克蘭近幾個月來在戰場都面臨類似挑戰，烏軍不是陷入混亂撤退，就是輪調出問題被俄軍逮到漏洞迅速奪取土地。

烏東要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）今年2月陷落，有烏軍人員事後表示因未能有序撤軍，致許多官兵犧牲或被俘。阿夫迪夫卡失守約兩個月後，當地西北面另一村莊奧切列季涅（Ocheretyne）陷落，部分原因是未適度輪換守軍，致防禦出現空窗。

烏克蘭公營智庫「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）軍事分析家畢利斯可夫（Mykola Bielieskov）表示，俄軍進展尚不構成重大突破。但紐時認為，俄軍已威脅到烏克蘭在頓內茨克的最後防線，波克羅夫斯克連結地區內其他重要據點的一條重要公路，已在俄軍火力範圍內。

烏克蘭 民調

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