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俄羅斯展開戰術核武第3階段演訓 模擬部署發射

中央社莫斯科31日綜合外電報導
圖為今年5月時，俄羅斯伊斯坎德-M（Iskander-M）飛彈發射器在莫斯科紅場彩排中行駛。路透
圖為今年5月時，俄羅斯伊斯坎德-M（Iskander-M）飛彈發射器在莫斯科紅場彩排中行駛。路透

俄羅斯今天宣布已展開第3階段戰術核子武器演習，受訓者包括參與俄烏戰爭的俄國部隊人員，他們將練習如何部署及移動彈頭至發射場。

法新社報導，俄羅斯國防部透過聲明表示：「第3階段非戰略核武演習已經展開。」

戰術核武又稱「非戰略核武」，威力雖不如足以消滅敵方城市的戰略性武器，但仍具有巨大的破壞潛能。

根據俄羅斯國防部，演習舉行地點是在俄國中央及南部軍區，以及俄方聲稱已兼併但未完全控制的烏克蘭南部及東部4州。

俄羅斯南部軍區包含頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），這個城市是俄國2022年2月對烏克蘭發動所謂「特別軍事行動」的軍事總部所在地。

俄羅斯國防部指出，中央及南部軍區的士兵將受訓練習為伊斯坎德-M（Iskander-M）作戰及戰術飛彈系統部署啞彈頭 (dummy warhead)，以及如何暗中將之移動到發射場。

俄羅斯國防部還提到：「當前演習階段，旨在保持俄羅斯非戰略核武作戰部隊人員及裝備，處於可投入作戰任務的備戰狀態。」

俄羅斯先前稱受到來自西方政權的威脅，俄軍今年5月於是奉總統普亭（Vladimir Putin）命令展開第1階段戰術核武演習，6月則與白俄羅斯部隊一同展開第2階段軍演。

白俄羅斯 國防部 俄國

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