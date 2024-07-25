我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

改變50年自由選座傳統 西南航空終改成分配座位

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

俄國質疑澤倫斯基統治合法性 仍願與烏克蘭談判

中央社莫斯科25日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基統治的合法性，不過克里姆林宮今天表示，雖然澤倫斯基仍主政，對於和烏克蘭就結束戰爭展開談判則持開放態度。

路透報導，克里姆林宮雖聲稱，準備依俄國提出的條件展開談判，仍公開質疑澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的執政授權，並指出他的5年任期今年5月屆滿，應該舉行大選。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到，在澤倫斯基仍當政時，俄羅斯是否仍準備與烏克蘭談判？

他告訴記者：「俄羅斯大體上對談判採開放態度，但首先我們必須得了解，烏克蘭方面的意願程度，以及烏克蘭方面從主事者取得多大程度的許可。」

培斯科夫在電話會議被追問，克里姆林宮是否設想與澤倫斯基談判，或斷然排除這種可能性？

他說：「這個問題不容易回答，從法律的觀點而論，這個問題（澤倫斯基統治的合法性）得面對，但是從務實觀點而論，我們願意藉由談判達成我們的目標，因此，不同的選項皆有可能。」

今年6月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，只要基輔當局同意放棄加入北大西洋公約組織（NATO），以及移交莫斯科聲稱擁有主權的全部4個州，願結束烏克蘭戰爭，也就是他所謂的特別軍事行動。

對於普亭的要求，基輔當局隨即回絕，並稱這無異於投降。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

學者：印度國防預算劍指中國 尚未對北京張開雙臂

延伸閱讀

歐盟8國財長：俄經濟「蘇維埃化」 普亭正在兜售謊言

歐盟8國財長：俄經濟「蘇維埃化」 普亭正在兜售謊言
澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴

澤倫斯基：謝謝你阻俄佔領我的國家 杜魯多：你是加拿大好夥伴
與澤倫斯基通話 川普：選上就談判終結俄烏戰爭

與澤倫斯基通話 川普：選上就談判終結俄烏戰爭
27年罕見 澤倫斯基赴英內閣會 待遇等同柯林頓

27年罕見 澤倫斯基赴英內閣會 待遇等同柯林頓

熱門新聞

有人認為日本女人已經不炫奢侈品，而是流行另一種炫富方式「炫自己」。圖為日本銀座逛街行人。(路透)

日本女人愛炫富？網友：她們不曬豪宅名包「改炫這個」

2024-07-20 20:25
遇害的37歲越南峴港化妝師Phu Gia Gia。(取自臉書)

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

2024-07-19 23:55
一位名叫弗利巴斯提的X用戶19日上傳一張照片，寫道：「CrowdStrike上班第一天，推送一些更新，下午下班。」貼文一出引發網友瘋傳與媒體報導，觀看次數至今突破3千萬，被轉發3萬7千次。（取材自X@Vinceflibustier）

微軟全球大當機是這天兵害的？他扮工程師「認罪」騙過一票網友

2024-07-20 06:14
泰國警察17日在曼谷倫披尼警局就愛侶灣君悅酒店6死毒殺案召開記者會與展示證據照片。(美聯社)

句句提錢…曼谷飯店6毒殺案 兇嫌手機找到手寫中文信照片

2024-07-18 10:31
杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
圖為倫敦街頭的Hello Kitty藝術裝置。路透

被誤會是萌貓近半世紀 官方再澄清：Hello Kitty是人

2024-07-20 12:17

超人氣

更多 >
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有
四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒

四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒