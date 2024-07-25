歐盟8國財長：俄經濟「蘇維埃化」 普亭正在兜售謊言

俄羅斯首都莫斯科招募新兵投入烏克蘭戰場，獎金創新高；圖為一個公車站的徵兵廣告，上面寫著「加入你的隊伍」。（歐新社）

歐盟8個成員國的財政部長表示，俄羅斯 總統普亭 正在「兜售」關於俄羅斯經濟實力的「謊言」，必須予以駁斥，還指俄國面對嚴厲制裁，經濟出現愈來愈多惡化跡象。

瑞典、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、立陶宛、拉脫維亞、荷蘭和波蘭的財政部長在衛報刊登的聯合文章寫道，種種跡象表明，俄羅斯的經濟正在「蘇維埃化」，出現許多前蘇聯特色，包括徵用私人資產資助政府支出、「完全無視人民的社會與經濟福祉」，以及經濟因烏克蘭 戰爭重新定位。

8國財長指出，「如果普亭持續這種路線，對俄羅斯經濟的長期破壞將會很大」。他們表示，西方民主國家繼續施壓俄國相當重要，因為大家擔心如果烏克蘭明天就達成停火，俄羅斯將用未來幾年重組國內疲軟的經濟，準備第二次攻擊歐洲。

文章指出，「透過將俄羅斯經濟重新蘇維埃化，普亭已讓其走上一條通向自我衰落的道路。現在西方應進一步支持烏克蘭，削弱俄羅斯發動戰爭的能力」。

文章認為，「普亭總統與他的獨裁政權正在兜售錯誤說法，宣稱俄羅斯經濟強勁，戰爭機器未受西方制裁損害。這是一個必須予以駁斥的謊言」。

文章寫道，「事實上，有許多跡象表明，俄羅斯的戰時經濟正在不斷惡化。制裁和其他削弱俄羅斯經濟的措施有效，但可以做到更多。我們必須繼續增加針對普亭政權的壓力，並且支持烏克蘭」。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄軍求兵若渴，莫斯科市23日宣布提供每人190萬盧布（約2.1萬美元）的從軍獎勵，而且當兵首年可賺取多達520萬盧布（約5.9萬美元）收入， 招募新兵投入烏克蘭戰場，獎金金額創新高。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，志願投入烏克蘭戰場者若受傷，可依傷勢嚴重程度領取約5690至1萬1390美元不等的一次性現金補償；若在作戰行動中死亡，家屬則可獲得約3萬4150美元撫卹金。

俄軍在烏克蘭死傷人數至今仍是個謎，但外界估計陣亡人數不低。根據英國國防部本月12日提出的最新統計，單單今年5和6月死傷的俄羅斯士兵很可能達7萬多名，因為俄軍在烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的一條新戰線面臨大量兵力折損。

一名知情人士去年12月告訴CNN，根據美國國會獲得的解密後美國情報單位評估資料，俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭前的現役地面部隊已折損87%，戰車數量也銳減2/3。