俄軍求兵若渴 莫斯科市獎賞1人2萬美元上烏克蘭戰場

俄羅斯應徵入伍的士兵，要從徵兵中心出發前往駐軍之前排隊。路透

俄羅斯 首都莫斯科今天宣布提供每人190萬盧布（約2.2萬美元）的從軍獎勵，以招募新兵投入烏克蘭 戰場，獎金金額創新高。這是又一跡象顯示俄羅斯正急忙擴充部隊人數。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，時值俄羅斯全面侵略鄰國烏克蘭已持續2年多，俄國總統普亭 （Vladimir Putin）正面臨難以替他的軍隊招到兵員。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）今天發布聲明表示，市民若加入軍隊可獲得190萬盧布（約2.2萬美元）的一次性獎金，且當兵首年可賺取多達520萬盧布（約6萬美元）收入。

此外，志願投入烏克蘭戰場者若受傷，可依傷勢嚴重程度領取約5690至1萬1390美元不等的一次性現金補償；若在作戰行動中死亡，家屬則可獲得約3萬4150美元撫卹金。

俄軍在烏克蘭死傷人數至今仍是個謎，但外界估計陣亡人數不低。根據英國國防部本月12日提出的最新統計，單單今年5和6月死傷的俄羅斯士兵很可能達7萬多名，因為俄軍在烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的一條新戰線面臨大量兵力折損。

一名知情人士去年12月告訴CNN，根據美國國會獲得的解密後美國情報單位評估資料，俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭前的現役地面部隊已折損87%，戰車數量也銳減2/3。