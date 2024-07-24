烏民調：厭戰情緒高漲 堅決抗戰派態度轉變

俄羅斯首都莫斯科勝利公園二戰紀念館展示屬於烏軍裝甲車的區域，一名遊客跟守衛的士兵自拍，攝於5月9日。（路透）

俄烏戰自2022年2月24日開打，至今已2年5個月，烏克蘭 民眾似乎也出現厭戰情緒，根據基輔國際社會學研究所(KIIS)最新發布的民調 顯示，秉持「不可領土換和平」、「寸土不可讓」的堅決抗戰派，態度也出現轉變，下降至55%，雖然還是超過半數，但是比起以前在75%以上民意，少了20個百分點。

基輔獨立報報導，KIIS在2023年2月的類似民調，有高達74%的烏人堅持不可與俄羅斯 妥協，2023年12月則降至65%，如今再少10個百分點，變成55%；相對的調查發現，5月表示願意接受「割讓領土換取和平、維護國家獨立」的受訪者，人數已上升至32%。

因為地理位置不同，堅決抗戰與不可妥協派比率最高的是烏克蘭西部，達到60%；而淪陷區占了一半以上的烏克蘭南部，僅有46%堅持抗戰。

當被問及「可能可接受的和平條件」時，最多的受訪者表示，「烏克蘭收復所有被占領土」、「成為歐盟成員國」、「無法加入北約」，這個比率高達62%。

KIIS主任赫魯謝斯基(AntonHrushetskyi)指出，從民調選項來看，隨著戰爭遙遙無期，人們對領土讓步的態度確實發生了變化，但「烏克蘭人反對沒有保證的和平」，他表示，「烏克蘭希望得到真正令人信任的安全保證，如果這個基礎無法確保，烏克蘭人不會接受脆弱的和平。」

另據

俄羅斯塔斯社報導，由於電子裝置可能洩露部隊在戰場的位置，俄羅斯國會下院「國家杜馬」已經提案，懲罰在烏克蘭作戰時被抓到使用智慧手機的俄軍。

CNN報導，俄軍已下令禁止公開傳播可能洩露軍人身分或位置的資訊。根據國家杜馬國防委員會支持的一項法律草案，攜帶可識別俄軍或部隊位置的聯網智慧手機，將被歸類為「嚴重違紀行為」，可判處最高拘禁10天，累犯最高拘禁15天。

這項法律還將禁止使用其他意味著「家庭用途」的電子設備；這種設備用於錄製影音及地理定位數據傳輸。

俄烏雙方都利用敵軍手機來識別目標，從照片和訊息爬取資料，追蹤座標與展開攻擊。儘管克里姆林宮承認官兵攜帶智慧手機造成的風險，但俄方軍事部落客仍然批評，此一法律草案表明議員對現代戰爭的本質認識不足。

CNN指出，一位名為「Obsessed with the Z War」的部落客22日在社群媒體「紙飛機」寫道，「老闆們活在另一個星球」。另一位部落客「Veteran Records」則表示，「現今，不只個別專家打仗需要隨身電子裝置，每個士兵真的都需要。這不是一種奢侈品或突發奇想，而是時間和環境決定的一種必然條件」。

「Veteran Records」建議，應打造不會洩露敏感戰場資訊的「受控」隨身電子裝置，而不是手機等「不受控」的裝置。