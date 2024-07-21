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烏克蘭軍方：俄國對基輔發動2周來第5次無人機攻擊

中央社基輔21日綜合外電報導
烏克蘭士兵用探照燈搜尋空中的無人機。(路透)
烏克蘭士兵用探照燈搜尋空中的無人機。(路透)

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏國首都基輔（Kyiv）發動了2周以來第5次無人機攻擊，但烏克蘭防空系統在俄國無人機抵達基輔前將它們全數摧毀。

路透社報導，基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）在通訊應用程式Telegram表示，沒有傷亡或重大損害通報。

波普科說：「這些以無人機發動的系統性攻擊…再次證明侵略者正積極尋找攻擊基輔的機會。他們在測試新的戰術、尋找靠近首都的新路線，並試圖暴露我們防空系統的位置。」

烏克蘭空軍在Telegram表示，在俄國展開夜間攻勢期間，烏國防空系統摧毀了敵方39架無人機中的35架，以及2枚巡弋飛彈，這些武器鎖定烏克蘭的10個州。

目前尚不清楚有多少架無人機鎖定基輔。

烏克蘭空軍還稱俄國發射了3枚「伊斯坎德」（Iskander）飛彈，但沒有說明它們的去向。

烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）軍政機關在Telegram寫道，俄國飛彈擊中當地蕭斯特金斯基區（Shostkynskyi）的重要基礎建設。蘇米州與俄國接壤，當地軍政機關未闡明遭受攻擊的基礎設施為何。

俄國對這次攻擊沒有立即發表評論。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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