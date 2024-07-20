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27年罕見 澤倫斯基赴英內閣會 待遇等同柯林頓

編譯中心／綜合19日電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）是施凱爾（右）5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）是施凱爾（右）5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基19日上午應英國首相施凱爾邀請，出席英國內閣特別會議，向官員簡報烏克蘭戰場情況、討論強化安全防衛和軍工業合作。澤倫斯基是27年來僅見出席英國內閣會議發表談話的外國領袖。

上一次、也是首次在英國獲此待遇的外國領袖是1997年時任民主黨籍美國總統柯林頓（Bill Clinton）。當時的英國首相是布萊爾（Tony Blair），與施凱爾（Keir Starmer）同為工黨。

英國首相府表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是施凱爾5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）是施凱爾上任後接見的第一位外國領導人，但兩人17日會晤地點是首相鄉間別墅。

內閣特別會議登場前，施凱爾先行與澤倫斯基舉行雙邊會談。施凱爾說，烏克蘭現在是、未來也永遠將是英國政府重中之重的重點議題；澤倫斯基應邀至英國政府內閣會議發表歷史性談話，因此是再恰當不過。

澤倫斯基18日出席英國主辦的第4屆歐洲政治共同體（EPC）峰會，隨後偕國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與英國國防大臣希利（John Healey）、商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）及英國軍工業高階代表會談。希利強調，發生在烏克蘭的戰爭不僅是戰場上的軍力之戰，更是工業生產力之戰。

英國首相府表示，英烏雙方擬簽署防衛產業出口支援協定。協定將提供35億元（英鎊，下同，約45億美元）資金協助烏方加速自英國進口、取得軍隊所需能力，並促進英、烏雙方軍工業加強投資必要能力、研發生產新型軍備。

目前至少已有一家英國大型軍工業者「英國航太系統公司」（BAE Systems）在烏克蘭實地運作，主要提供武器維修保養和改裝服務。

此外，延續前保守黨政府的政策，5日上台的工黨政府每年將固定劃撥30億英鎊的軍援烏克蘭預算，為期至少到2030年，可視需要延長。

英烏雙方也將討論強化對俄制裁措施，包括加強打擊俄羅斯用以規避制裁的石油運輸「影子艦隊」。俄羅斯透過關閉追蹤定位系統、變更偽造船舶資料等手段，試圖規避制裁。

首相府指出，俄羅斯石油「影子艦隊」估計有600艘船舶，約占全球液態貨物運輸船隊10％，每天運載約170萬桶石油，為俄羅斯戰爭機器帶來數以億計收入。

澤倫斯基在英國內閣會議開場呼籲施凱爾展現領導力，協助解除西方對烏克蘭使用西方武器的限制，特別是長程打擊能力。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）19日應英國首相施凱爾（左）邀請，出席英國內閣特別會議，...
烏克蘭總統澤倫斯基（右）19日應英國首相施凱爾（左）邀請，出席英國內閣特別會議，是近30年來僅見在英國獲此待遇的外國領袖。（取材自英國首相府）

澤倫斯基 施凱爾 烏克蘭

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