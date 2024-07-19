我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酷暑保持個人衛生 醫生建議洗溫水澡、穿毛襪？

競選總幹事珍迪隆：拜登絕對仍在參選

澤倫斯基出席英國內閣會議 近30年僅見

中央社倫敦19日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）是施凱爾（右）5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）是施凱爾（右）5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天上午應英國首相施凱爾邀請，出席英國內閣特別會議，向官員簡報烏克蘭戰場情況、討論強化安全防衛和軍工業合作。澤倫斯基是近30年來僅見出席英國內閣會議發表談話的外國領袖。

上一次、也是首次在英國獲此待遇的外國領袖是1997年時任民主黨籍美國總統柯林頓（Bill Clinton）。當時的英國首相是布萊爾（Tony Blair），與施凱爾（Keir Starmer）同為工黨。

英國首相府表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是施凱爾5日就任以來，在唐寧街首相官邸接見的第一位正式訪賓。愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）是施凱爾上任後接見的第一位外國領導人，但兩人17日會晤地點是首相鄉間別墅。今天的內閣特別會議登場前，施凱爾先行與澤倫斯基舉行雙邊會談。

施凱爾說，烏克蘭現在是、未來也永遠將是英國政府重中之重的重點議題；澤倫斯基應邀至英國政府內閣會議發表歷史性談話，因此是再恰當不過。

澤倫斯基昨天出席英國主辦的第4屆歐洲政治共同體（EPC）峰會，隨後偕國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與英國國防大臣希利（John Healey）、商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）及英國軍工業高階代表會談。希利強調，發生在烏克蘭的戰爭不僅是戰場上的軍力之戰，更是工業生產力之戰。

英國首相府表示，英烏雙方擬簽署防衛產業出口支援協定。協定將提供35億英鎊（約45億美元）資金協助烏方加速自英國進口、取得軍隊所需能力，並促進英、烏雙方軍工業加強投資必要能力、研發生產新型軍備。

目前至少已有一家英國大型軍工業者「英國航太系統公司」（BAE Systems）在烏克蘭實地運作，主要提供武器維修保養和改裝服務。

此外，延續前保守黨政府的政策，5日上台的工黨政府每年將固定劃撥30億英鎊的軍援烏克蘭預算，為期至少到2030年，可視需要延長。

英烏雙方也將討論強化對俄制裁措施，包括昨天在EPC峰會經40多個歐洲國家取得共識、加強打擊俄羅斯用以規避制裁的石油運輸「影子艦隊」。俄羅斯透過關閉追蹤定位系統、變更偽造船舶資料等手段，試圖規避制裁。

此外，由於相關船舶往往老舊不安全、不具合法使用資格、未經適當保險，更添國際航運安全與環境汙染風險，且問責困難。

首相府指出，俄羅斯石油「影子艦隊」估計有600艘船舶，約占全球液態貨物運輸船隊10％，每天運載約170萬桶石油，為俄羅斯戰爭機器帶來數以億計收入。

首相府表示，部分「影子艦隊」船舶不僅運油，更兼具無線電監聽和電信偵察功能，另一些船舶則為俄羅斯運送武器。

英國支持烏克蘭的力道未隨執政黨輪替而削減。在上週舉行的北大西洋公約組織（NATO）華府峰會，英國投入4000萬英鎊支持北約的綜合援烏方案，協助烏克蘭反制俄羅斯的無人機攻擊、排除地雷，以及傷員醫療復健。由英國管理的國際烏克蘭基金（IFU）近日也發包新訂單，供應烏克蘭約12萬枚蘇聯式152公釐砲彈。

英烏雙方也將商討進一步鬆綁對烏克蘭使用西方軍援武器的限制。希利在內閣會議登場前接受媒體採訪時說，英國提供武器協助烏克蘭保衛主權，這不妨礙烏方打擊位於俄羅斯境內的目標，但相關打擊行動必須由烏克蘭自行執行，且需符合國際法。

據媒體報導，澤倫斯基在英國內閣會議開場呼籲施凱爾展現領導力，協助解除西方對烏克蘭使用西方武器的限制，特別是長程打擊能力。

烏克蘭 澤倫斯基 施凱爾

上一則

巴黎持刀襲警男子遭槍擊身亡 奧運前夕添緊張

下一則

阮富仲兩大政治遺產 升級對美關係內部厲行肅貪

延伸閱讀

英法矢言在移民問題上合作 重振國防夥伴關係

英法矢言在移民問題上合作 重振國防夥伴關係
川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」

川普周五將和澤倫斯基通電話 「全歐就在等這一刻」
澤倫斯基籲西方勇敢 解除武器使用限制加快和平腳步

澤倫斯基籲西方勇敢 解除武器使用限制加快和平腳步
促11月再開和平峰會 澤倫斯基：不害怕川普重返白宮

促11月再開和平峰會 澤倫斯基：不害怕川普重返白宮

熱門新聞

杜拜公主馬赫拉17日宣布與丈夫離婚，她2個月前才產下一女。(取自Instagram)

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

2024-07-17 23:05
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43
脫北者組織空投裝有韓劇《冬季戀歌》USB的氣球，30名北韓中學生撿起回家偷看，遭公開處決。（取材自Ｘ平台）

撿氣球內USB偷看韓劇 北韓30名高中生遭公開處決

2024-07-13 02:25
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（路透）

加拿大副總理：20多年前讓中國加入WTO是個錯誤

2024-07-14 21:00
日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象