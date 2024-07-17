我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

政治軍事挑戰日多 分析：烏克蘭最艱難時刻將至

中央社基輔16日綜合外電報導
有分析認為，未來2或3個月或許是基輔今年最艱難時刻。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
有分析認為，未來2或3個月或許是基輔今年最艱難時刻。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

俄羅斯作戰近30個月後，烏克蘭戰場上的難題越來越多，就連至關重要的美國支持也日益受到不斷改變的政治風向擺布著。有分析認為，未來2或3個月或許是基輔今年最艱難時刻。

美聯社報導，烏克蘭最大軍事援助國美國的軍援延宕6個月，為俄羅斯部隊在前線挺進大開方便之門。烏軍當前正力圖遏制數量更龐大、裝備更精良的俄軍緩慢但穩步取得斬獲。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）軍事分析家考夫曼（Michael Kofman）最近在播客（Podcast）中表示：「對烏克蘭而言，未來2或3個月或許會是今年最艱難時刻。」

另一大隱憂則是，對烏克蘭戰鬥至關重要的西方政治和軍事支持將會維持多久？

美國共和黨總統候選人川普15日公布副手搭檔范斯（J.D. Vance）。儘管曾表示俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不該侵略鄰國，范斯表明美國未必要關照數千公里外的歐洲發生的戰爭，而應該專注在自身的問題上。

此一觀點與川普立場一致。川普曾主張如果當選，會在明年1月就職之前結束這場衝突，卻又拒絕表明將如何達成。

與此同時，親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）最近一反歐洲聯盟其他國家外交走向，與普亭和中國國家主席習近平會談，引發其他歐盟領袖不滿。匈牙利目前是歐盟輪值主席國。

普亭想要拖延這場戰爭，希望削弱西方繼續挹注數十億美元資金援助基輔的意願。烏克蘭當前的主要挑戰如下：

● 戰場

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）5月表示，在烏軍奪回半數自從2022年2月遭到全面侵略以來被俄軍占領的土地後，俄羅斯目前掌控烏克蘭國土的18%。俄羅斯於2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）。

自從2月拿下烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，俄羅斯在戰場上迄無重大勝利，但俄軍在邊境地區續有推進。

為了爭取時間等待西方軍援到位，烏克蘭採行彈性防禦策略，放棄部分領土，藉以磨損俄軍。但是分析家警告，除非基輔能夠出奇制勝，否則莫斯科無疑將會贏得漫長的消耗戰。

● 電網

日益癱瘓的烏克蘭電力供應已經成為俄軍長程飛彈和無人機攻擊的目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，8成火力發電廠、1/3水力發電廠已遭摧毀。分析指出，烏克蘭恐再度面臨艱難的冬季。

烏克蘭國土廣袤，澤倫斯基15日表示，需要25套愛國者防空飛彈系統才能覆蓋整個領空。

● 軍火

現在只有沿接觸線上的烏克蘭部隊可以取得少量軍火，本已處於嚴重劣勢的砲彈儲備持續減少。然而，烏軍補齊軍火儲備需要時間。軍事分析家預估，最早要到今年底，烏克蘭才能重整反攻旗鼓。

● 防禦工事

擊毀、瓦解城鎮和村莊使其無法住人，並且讓烏克蘭防衛無法涵蓋，這是俄軍常用戰術。他們先以威力強大的滑翔炸彈夷平建築，再派步兵進入。

分析報告指出，烏克蘭太晚建立防線，不過這情況近數月來已有改善。

● 擴大徵兵

烏克蘭4月擴大徵兵以補充耗損兵員。澤倫斯基15日表示，雖然沒有足夠場地訓練新兵，但此一新措施進展良好。

● 武器

北大西洋公約組織（NATO）成員國本月採取行動確保繼續對烏克蘭交付長程安全援助並提供軍事訓練。盟國領袖上週在美國華府簽署交付更多刺針飛彈（Stinger）的協議。烏克蘭同時準備從歐洲國家接收首批F-16戰鬥機。

儘管如此，澤倫斯基仍表示，除非華府取消運用美援武器攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制，否則烏克蘭無法贏得戰爭。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

遊客爬義雕像動作猥褻 文化人士：用新加坡模式對付

下一則

全球肉類需求日增 研究：蛇肉或可成蛋白質替代來源

延伸閱讀

川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮

川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮
普亭親自駕車險釀車禍 沒穿防彈背心 7名隨扈護駕

普亭親自駕車險釀車禍 沒穿防彈背心 7名隨扈護駕
范斯促專注對抗中國 盡速結束俄烏戰爭

范斯促專注對抗中國 盡速結束俄烏戰爭
促11月再開和平峰會 澤倫斯基：不害怕川普重返白宮

促11月再開和平峰會 澤倫斯基：不害怕川普重返白宮

熱門新聞

日航班機今年1月在東京羽田機場發生嚴重事故，機上379人全數脫困獲專家讚譽「奇蹟」，得到各國推薦獲頒今年「卓越飛安管理獎」。美聯社

日航379人全脫困創造奇蹟 獲頒卓越飛安管理獎

2024-07-11 13:28
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

2024-07-10 16:35
一位日本太太在結婚七年後丈夫突然要求離婚，一查發現對方果然外遇。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Kinga Howard）

丈夫冷語「對妳已沒感覺」和小三同居 意外生變想反悔卻慘遭教訓

2024-07-11 20:20
凱特王妃(中)在倫敦溫布頓網球錦標賽中心球場與觀眾揮手致意。(美聯社)

圖輯／凱特王妃出席溫布頓男單決賽 全場起立鼓掌

2024-07-14 11:04
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55
警方進入曼谷愛侶灣君悅酒店調查。(歐新社)

氰化物中毒？泰國高級飯店3男3女亡 2人為美籍亞裔

2024-07-16 15:43

超人氣

更多 >
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立