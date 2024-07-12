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分析：F-16能提振烏克蘭防衛 但非萬靈丹

中央社華盛頓11日綜合外電報導
一架挪威空軍的F-16戰機2015年5月在波羅的海上空巡邏。路透
一架挪威空軍的F-16戰機2015年5月在波羅的海上空巡邏。路透

西方援助的F-16戰機即將交付烏克蘭，是對此爭取已久的烏克蘭總統澤倫斯基一項勝利，然而F-16戰機並非烏軍解決空防弱點的靈丹妙藥。

法新社報導，美國、荷蘭與丹麥在10日宣布，已開始將F-16戰機運往烏克蘭，稱今夏「F-16便能在烏克蘭上空執行任務」。

澤倫斯基曾多次爭取F-16戰機來幫助對抗俄羅斯入侵。美國直到去年才首肯，總算放棄原本堅持「陸基防空系統才是正確作法」的立場。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）說：「作為努力的象徵，這點非常重要...這是澤倫斯基所盼強化烏克蘭防禦體系的最後一塊拼圖。」

他舉出一系列華府原先不願意提供的武器，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、愛國者（Patriot）防空系統、艾布蘭（Abrams）主力戰車和陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等，但到最後都同意放行。

坎西恩談及烏克蘭拿到F-16一事時說：「姑且不論實際在戰場上的影響為何，不同情形下提供的武器都有其重要象徵意義和產生的心理作用。我認為這對防空會有幫助...但不是靈丹妙藥。」他說各國提供的F-16「數量遠遠不夠」。

澤倫斯基在5月與法新社的訪談時曾表示，基輔需要多達130架F-16戰機才足以在空中與俄國抗衡。但截至目前，西方國家承諾提供的總數低於100架，且還不會同時抵達。

俄羅斯一直趁烏克蘭防空戰力間隙之餘，重創烏克蘭平民和基礎設施，同時重擊前線烏軍，迫使烏克蘭只得對外尋求更多保護。

本週稍早，俄國展開一波數十枚飛彈的攻勢襲擊烏克蘭多個城市，導致40多人喪生，造成一座兒童醫院嚴重受損，凸顯烏國防空岌岌可危。

缺乏空中優勢也不利烏軍戰場行動。基輔當局表示，2023年夏季大反攻慘淡收場，缺乏空中優勢是軍事突破受限的主因。

澤倫斯基盛讚F-16到來，直言增加戰機將能「使正義、持久的和平更近一步」。

坎西恩說，F-16主要將用於烏克蘭的防空作戰，同時支援前線軍隊，能對俄羅斯執行一些「矚目的精準打擊」。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）海空裝備籌獲專家波納特（Michael Bohnert）指出，交付F-16戰機「展現對烏克蘭的長期承諾」。

他說：「這些戰機所需的後勤和支援，包括訓練等，是長期的程序，是展現長期承諾一種有感、可評估的方式。」

波納特說，F-16將有助找出用於攻擊基輔的巡弋飛彈源頭，也能保護沒有地面防禦系統的地區，還能迫使俄國得分散空中資源來與F-16空戰，或搜尋地面的F-16加以摧毀。

波納特說：「這不只是單一系統，而是交響曲。烏克蘭現有的『空中交響曲』還不夠豐富，他們沒有拿到全部的樂器。就像當你已有打擊、弦樂等樂器後又拿到管樂，增添的是另一番元素。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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