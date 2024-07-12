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聯大通過決議 要求俄立即撤離烏克蘭最大核電廠

中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導
烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。美聯社
烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。美聯社

聯合國大會今天通過決議，要求俄羅斯立即從烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠撤除軍隊與未經許可的人員，並將掌控權歸還烏克蘭當局。

路透報導，擁有193個會員國的聯合國大會（United Nations General Assembly）以99票贊成、9票反對、60票棄權通過決議。

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠，在俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後被占領，目前處於關閉狀態，但仍需要外部電力維持核燃料冷卻，避免發生熔毀情形。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在表決前敦促各國投下贊成票。他表示：「我們對未來的世代有責任，我們必須確保可怕的核災不會再發生。」

俄烏戰爭中，雙方不斷互控砲擊核電廠，還有切斷電源線。烏克蘭反駁俄羅斯的指控，表示烏軍並未攻擊核子設施。

聯大決議「要求俄羅斯聯邦政府立即停止攻擊烏克蘭重要能源基礎設施，攻擊行動會使烏克蘭所有核子設施發生核子事故或事件的風險升高」。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在表決前告訴聯合國大會，這項決議目的在於「企圖宣揚西方國家對於烏克蘭核子設施威脅來源的錯誤陳述」。

紀柏梁在聯合國大會上展示他所說的烏克蘭無人機殘骸，聲稱這架無人機在4月7日被用來攻擊札波羅熱核電廠。烏克蘭否認烏軍是這起無人機攻擊事件的幕後黑手。 

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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