俄取締異見「莫斯科時報」 員工網傳該報文章可囚6年

俄羅斯 總檢察長辦公室10日宣布將「莫斯科時報」列為不良組織，與該報有聯繫均屬刑事犯罪，當局除禁止在俄國 境內瀏覽該網站，在網上發布該報文章屬刑事犯罪外，該報員工可能面臨判囚6年，此舉加劇了克里姆林宮對獨立新聞報導的打壓。

據媒體綜合報導，「莫斯科時報」創辦人索爾（Derk Sauer）其後在社交網站X表示，「這在普亭治下的俄羅斯是犯罪行為，但該報將如常作為獨立傳媒般運作。」

「莫斯科時報」提供英語和俄語版本，自1992年成立後總部在俄國，到2022年遷往荷蘭首都阿姆斯特丹；其營運資金主要來自西方的贈款及讀者損款。檢察官稱「莫斯科時報」在俄烏戰爭期間旨在抹黑俄國領導層在外交及國內政策的決定，並有系統地發布不準確、引起社會共鳴的信息，藉此抹黑俄國權力機關。

俄烏戰爭開始後不久「莫斯科時報」就將其新聞編輯室遷出了俄羅斯，當時議會將「抹黑」軍方行動的行為定為刑事犯罪，當時包括彭博新聞社在內的其他媒體機構也離開了俄羅斯，但繼續報導戰爭及其後果。

華爾街 日報記者Evan Gershkovich目前在俄羅斯受審，被控從事間諜活動，去年3月他在俄羅斯葉卡捷琳堡報導期間被逮捕。

「莫斯科時報」創辦人索爾在聲明表示，該報有著以事實為基礎的獨立新聞報導的悠久傳統，不論俄國當局給他們貼上什麼的標籤，他們都將繼續履行作為俄國與國際讀者提供優質新聞的使命。