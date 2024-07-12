我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

俄取締異見「莫斯科時報」 員工網傳該報文章可囚6年

編譯中心／綜合11日電

俄羅斯總檢察長辦公室10日宣布將「莫斯科時報」列為不良組織，與該報有聯繫均屬刑事犯罪，當局除禁止在俄國境內瀏覽該網站，在網上發布該報文章屬刑事犯罪外，該報員工可能面臨判囚6年，此舉加劇了克里姆林宮對獨立新聞報導的打壓。

據媒體綜合報導，「莫斯科時報」創辦人索爾（Derk Sauer）其後在社交網站X表示，「這在普亭治下的俄羅斯是犯罪行為，但該報將如常作為獨立傳媒般運作。」

「莫斯科時報」提供英語和俄語版本，自1992年成立後總部在俄國，到2022年遷往荷蘭首都阿姆斯特丹；其營運資金主要來自西方的贈款及讀者損款。檢察官稱「莫斯科時報」在俄烏戰爭期間旨在抹黑俄國領導層在外交及國內政策的決定，並有系統地發布不準確、引起社會共鳴的信息，藉此抹黑俄國權力機關。

俄烏戰爭開始後不久「莫斯科時報」就將其新聞編輯室遷出了俄羅斯，當時議會將「抹黑」軍方行動的行為定為刑事犯罪，當時包括彭博新聞社在內的其他媒體機構也離開了俄羅斯，但繼續報導戰爭及其後果。

華爾街日報記者Evan Gershkovich目前在俄羅斯受審，被控從事間諜活動，去年3月他在俄羅斯葉卡捷琳堡報導期間被逮捕。

「莫斯科時報」創辦人索爾在聲明表示，該報有著以事實為基礎的獨立新聞報導的悠久傳統，不論俄國當局給他們貼上什麼的標籤，他們都將繼續履行作為俄國與國際讀者提供優質新聞的使命。

俄羅斯 俄國 華爾街

上一則

美加芬聯手建造破冰船隊 抗衡中俄北極合作

下一則

1天賣200萬個…巴西披薩銷量全球第2 冠軍是這國

延伸閱讀

拜登談中俄關係︰與習近平有直接聯繫 目前沒理由與普亭會談

拜登談中俄關係︰與習近平有直接聯繫 目前沒理由與普亭會談
情資顯示俄羅斯動用社媒網路帶風向 助攻川普勝選

情資顯示俄羅斯動用社媒網路帶風向 助攻川普勝選
反駁布林肯 北京：俄製武器西方零件多來自美企

反駁布林肯 北京：俄製武器西方零件多來自美企
美國2026年將於德國部署飛彈 俄羅斯稱會做出回應

美國2026年將於德國部署飛彈 俄羅斯稱會做出回應

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢