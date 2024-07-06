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英媒：北約擬告訴烏克蘭 貪腐仍嚴重難以入盟

中央社／倫敦5日綜合外電報導
烏克蘭一直想加入北約組織，卻可能被以烏國國內貪腐問題嚴重為由拒絕。圖為一面烏克蘭國旗2023年7月11日飄揚在烏克蘭首都基輔的一處北約組織標誌前。(路透)
烏克蘭一直想加入北約組織，卻可能被以烏國國內貪腐問題嚴重為由拒絕。圖為一面烏克蘭國旗2023年7月11日飄揚在烏克蘭首都基輔的一處北約組織標誌前。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）將在9至11日舉行峰會。英國媒體披露，北約屆時可能以國內貪腐問題仍嚴重為由，再澆積極尋求加入北約的烏克蘭一盆冷水。

每日電訊報（Daily Telegraph）引述未具名的美國國務院高層表示，北約會要求基輔，在入盟談判有所進展前「應拿出更多措施」消除貪腐，還說此一立場會被寫入9日北約峰會的公報內。

這名美國國務院高層說：「退一步來看，我們仍為烏克蘭過去兩年多以改革名義所做的一切表示讚賞，隨他們持續進行改革，我們要給予讚揚。然而我們希望能討論尚需採取的其他步驟，特別是在反貪腐這塊。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）推動在俄烏戰後能快速加入北約，以防日後再遭俄國入侵，此舉會迫使美國與歐洲必須冒著與俄國開戰的風險保護烏克蘭。

然而烏克蘭的貪腐問題，近期一直是北約成員國就應否給基輔具體入盟時間表的一大爭點。每日電訊報近日披露，美國正阻止英國和歐洲，避免將烏克蘭加入北約「是不可逆之路」這類文字形諸書面。

自蘇聯解體以來，烏克蘭飽受貪腐之苦，尤其在軍隊中。拜登總統今年稍早接受時代雜誌（Time）訪問時點出烏克蘭存在重大貪腐，也未就烏克蘭推動成為北約成員國過程或行動大力支持。

五角大廈一名官員表示，北約方面已給烏克蘭一份改革清單，要求在入盟前須落實。外界研判，這次將前往華府參與北約峰會的澤倫斯基，屆時可能獲得「為加入北約搭建光明之橋」這樣的允諾，這是華府所樂見的用字遣詞。

北約 烏克蘭 國務院

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