當兵換假釋 烏克蘭讓囚犯投入前線對抗俄軍

美聯社報導，烏克蘭與發動全面入侵的俄羅斯作戰兩年多後，目前正在擴大徵兵規模，以應對戰場上兵力嚴重短缺問題，並首度將徵兵對象轉向烏國的監獄人口。（美聯社）

在烏克蘭 東南部的一處農村流放地，數名囚犯聚集在鐵絲網下，傾聽一名徵兵人員為他們提供的假釋機會。他們必須加入對抗俄羅斯 的艱苦戰爭，作為回報。

這名負責招募新兵的人員說：「你可以結束這一切，展開新的生活。重要的是你的意志，因為你要保衛祖國。只付出50%的精力是不會成功的，你必須100%投入，甚至150%。」

美聯社報導，烏克蘭與發動全面入侵的俄羅斯作戰兩年多後，目前正在擴大徵兵規模，以應對戰場上兵力嚴重短缺問題，並首度將徵兵對象轉向烏國的監獄人口。

儘管烏克蘭並未公布任何部隊部署人數或傷亡的細節，但前線指揮官公開承認，隨著俄羅斯繼續在烏克蘭東部集結兵力並向西逐步取得進展，烏軍正面臨嚴重的兵力短缺問題。

烏克蘭司法部 副部長維索茨卡（Olena Vysotska）受訪時說，烏克蘭國會上個月批准一項具爭議性的動員法案，允許將烏國囚犯列為徵兵對象後，目前已有3000多名囚犯獲得假釋，並被分配到軍事單位。

烏克蘭司法部估計，約有2.7萬名囚犯可能有資格參加這項新計畫。維索茨卡說：「很多囚犯加入的動機是想要如英雄般地返家，而不是出獄。」

囚犯在接受面談、體檢和定罪審查後，可以有條件獲釋；不過，犯下強暴、性侵、殺害2人（含）以上，以及危害烏克蘭國家安全等罪行者，不符合資格。

烏克蘭官員特別強調，這項舉措與俄羅斯招募囚犯上戰場的計畫有所區別，俄國通常會讓囚犯加入惡名昭彰的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group），將他們送上最致命的戰場，而烏克蘭希望讓囚犯融入正規前線部隊。

根據烏克蘭政府向歐洲聯盟（EU）提供的數據，烏國監獄收容約4.2萬名囚犯。經過篩選後，獲得假釋的囚犯將被送往基地接受訓練，學習如何使用武器和其他基本戰鬥技能。