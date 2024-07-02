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俄烏開戰後匈牙利總理首次訪基輔會澤倫斯基

中央社布達佩斯2日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban，左）今天抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）討論匈牙利與烏克蘭關係當前的問題。歐新社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban，左）今天抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）討論匈牙利與烏克蘭關係當前的問題。歐新社

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的媒體發言人表示，奧班今天抵達基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論匈牙利與烏克蘭關係當前的問題。

法新社報導，這是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以後，奧班首次訪問基輔。

奧班向來直言不諱批評西方對烏克蘭的軍事援助，他的這次訪問恰逢匈牙利擔任歐盟部長理事會（Council of the European Union）輪值主席國第2天。

奧班的發言人亞瓦西（Bertalan Havasi）透過電子郵件告訴路透：「會談最重要的議題就是創造和平的機會。」他補充道，兩名領導人還會討論匈牙利與烏克蘭的雙邊關係。

另一方面，俄羅斯今天表示，俄軍使用「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈，攻擊烏克蘭中部波塔瓦州（Poltava）的米爾果羅德（Myrhorod）空軍基地，摧毀烏克蘭5架蘇愷-27（SU-27）戰鬥機，並損壞另外2架。

烏克蘭表示，米爾果羅德空軍基地確實遭遇空襲，但俄羅斯誇大飛彈造成的損失。烏方並未詳細說明損失情形。

隨著F-16戰鬥機即將送達，烏克蘭空軍基地頻繁淪為俄軍火力攻擊目標。

路透以6月27日發生的攻擊為例。當天防空部隊在黎明前擊退俄羅斯針對烏克蘭西部小城斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）的攻擊。這座城市是一座重要空軍基地的所在地，也是莫斯科當局經常攻擊的目標。

襲擊發生數小時後，斯達科斯坦尼夫整齊的街道已恢復正常。

但這次攻擊明確昭示基輔當局重建耗損的空軍戰力、部署首批美國設計的F-16戰機時將面臨的挑戰。俄國將堅決使這批F-16無法飛行或摧毀它們。

首批F-16預計本月抵達烏克蘭，烏方希望它們能加強正在前線奮力擊退俄國猛烈攻勢的部隊，包括讓F-16阻擋破壞性極大的滑翔炸彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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