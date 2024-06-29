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不滿美在歐亞部署 普亭放話：俄應生產遭禁飛彈

編譯中心／綜合28日電
圖為一名俄羅斯軍官走過展示的9M729巡弋飛彈。（美聯社）
圖為一名俄羅斯軍官走過展示的9M729巡弋飛彈。（美聯社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）28日指出，俄羅斯應該開始生產短、中程飛彈，這些是先前根據與美國簽訂，但現已失效的武器條約所禁止的飛彈。

中央社引述法新社報導，普亭指的是射程500至5500公里的飛彈，這些是依據冷戰時期簽訂「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）所禁止的飛彈。

美國以俄羅斯未能遵守為由，於2019年退出這項條約。克里姆林宮當時表示，如果美國不在攻擊俄羅斯範圍內部署飛彈，它將遵守停產約定。

電視28日轉播普亭對安全首長的演說，他表示俄羅斯需要恢復生產及部署短、中程可攜核彈頭導彈應對美國在歐亞地區部署同類導彈，美國已在丹麥演訓中使用這樣的飛彈。

普亭指出：「我們需對此做出反應，決定下一步該做什麼。看來我們需要開始生產這些攻擊系統。」「然後根據實際情況再決定部署在哪裡，以確保我們的安全。」

美俄在冷戰時期簽訂數項武器協議，目的是限制核武軍備競賽並在超級大國競爭最激烈時緩和緊張局面，然而這些武器協議近年來已經失效或被終止。

俄羅斯去年停止新戰略武器裁減條約（New START Treaty），此為美俄間最後一項核武條約。

此外，烏克蘭總理什米哈爾(Denys Shmyhal)28日表示，在基輔與盟友簽署的20項安全協議中，未來4年的軍事援助承諾總額達每年600億美元。

路透報導，基輔嚴重依賴盟友的軍事支援，以抵抗俄羅斯長達28個月的全面入侵行動。

包括與歐盟和美國簽署的協議在內，這些為期10年的協議詳細列出了長期軍援等援助承諾，並矢言在當前的衝突結束後立即進行協商，以擬定俄羅斯再次進攻時的應變措施。

什米哈爾在一場政府會議上說：「根據這些協議，未來4年內，我們的夥伴計畫每年向烏克蘭提供總額600億美元的軍事援助。」不過他沒有說明資金的詳細來源。

報導指出，烏克蘭與盟友簽訂的都是雙邊協議，內容各不相同。

舉例來說，與英國簽署的第一份協議指出，英國將進一步向烏克蘭提供25億英鎊(約31.6億美元)的援助。

而根據愛沙尼亞的協議，該國已設下目標要在2024年至2027年期間，每年至少將國內生產毛額(GDP)的0.25%用於軍援烏克蘭。

烏克蘭與盟友簽訂20項安全協議，未來4年每年可獲600億美元軍援；圖為烏克蘭頓內...
烏克蘭與盟友簽訂20項安全協議，未來4年每年可獲600億美元軍援；圖為烏克蘭頓內茨克地區警察，28日協助一名老婦走進一輛貨車，前往安全地區。（美聯社）

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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