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俄烏換俘各90人 近5個月來最大規模

中央社基輔25日綜合外電報導
圖為5月31日在烏克蘭蘇米州（Sumy），一名烏軍俘虜歸來與他的戰友擁抱。美聯社
圖為5月31日在烏克蘭蘇米州（Sumy），一名烏軍俘虜歸來與他的戰友擁抱。美聯社

官員今天表示，烏克蘭俄羅斯互相交換90名戰俘，這是兩國近5個月來規模最大的換俘行動。

綜合法新社和路透報導，儘管敵對行動持續中，雙方都指責對方破壞談判，但自俄羅斯兩年多前入侵烏克蘭以來，莫斯科和基輔已進行50多次戰俘互換。

透過阿拉伯聯合大公國斡旋談判後，俄烏今天宣布達成這次換俘協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示：「今天又有90名我國人民從俄羅斯的囚禁中返回家園。我們記得所有被俄羅斯囚禁的人民，我們將繼續努力讓每一個人都獲釋。」

俄方表示，90名「在被囚禁期間面臨生命危險的軍人，已從基輔政權控制的領土上返回」。

俄羅斯國防部表示，被釋放的軍人將被空運到莫斯科「接受治療和康復」，並證實已釋放90名烏克蘭士兵作為交換。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿拉伯聯合大公國外交部發布聲明表示，事實證明斡旋是成功的，因為外交部利用「與雙方獨特的夥伴關係，包括在雙方之間扮演可靠的斡旋角色」。

自俄烏戰爭爆發以來，阿拉伯聯合大公國一直對衝突保持中立，並持續在雙方之間的換俘居中斡旋。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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