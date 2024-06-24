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比俄軍殘害更多自家人 烏軍司令指揮不利遭澤倫斯基撤換

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布撤換聯合部隊司令索多利。圖為澤倫斯基18日出席烏克蘭國防大學畢業典禮。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布撤換聯合部隊司令索多利。圖為澤倫斯基18日出席烏克蘭國防大學畢業典禮。(路透)

衛報報導，烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov）指揮官克羅特維奇（Bohdan Krotevych）指控聯合部隊司令索多利（Yurii Sodol）指揮不利造成大量烏軍傷亡後，烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布任命荷納托夫（ Andriy Hnatov）取代索多利，但未提供任何理由。

克羅特維奇日前在社群平台Telegram指控，某烏克蘭軍官指揮不利，造成前線挫敗，「殺害的烏克蘭士兵比任何俄羅斯軍官都多」。

克羅特維奇並未指名道姓，但是他說，「所有士兵都明白我說的是誰，因為99%軍人都憎恨他的所作所為」，還補充已經呼籲烏克蘭國家調查局對索多利的活動進行調查。

亞速營指揮官在烏克蘭被尊為英雄，去年他們負責領導馬立波（Mariupol）防禦行動，當地是俄國入侵行動中占領的最大城市。

索多利今年2月在一系列爭議的軍方高層任命案中出任聯合部隊司令，負責領導烏克蘭東部和南部軍隊，該地區近幾個月受到俄軍猛烈攻勢。

而烏克蘭軍事觀察員亦樂見索多利被解職。前《基輔獨立報》防務記者波諾瑪璉科（Illia Ponomarenko）稱，索多利是「極不受歡迎的高級軍事指揮官，軍中經驗令人髮指」。

荷納托夫自2022年一直擔任南部戰區副司令，從俄軍手中奪回南部赫松州（Kherson）大部分領土，有效發揮領導作用。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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