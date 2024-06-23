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俄「超級炸彈」轟烏 爆炸範圍近900公尺 能重剋前線

編譯中心／綜合22日電
俄羅斯20日首次在烏克蘭戰爭中使用有號稱為「超級炸彈」的FAB-3000重型炸彈。（取材自X平台）
俄羅斯20日首次在烏克蘭戰爭中使用有號稱為「超級炸彈」的FAB-3000重型炸彈。（取材自X平台）

俄羅斯20日首次在烏克蘭戰爭中使用有號稱為「超級炸彈」的FAB-3000重型炸彈，這是一枚重達3噸的滑翔炸彈，爆炸瞬間灰飛煙滅，通常用於摧毀空曠地區以及掩體中的人員，根據俄羅斯釋出的影片，可見炸彈的強大威力。分析家指出，若俄軍能夠發射大量FAB-3000（或更重的導引滑翔炸彈），他們將能夠重剋烏克蘭前線陣地和關鍵基礎設施。

俄羅斯消息人士在Telegram應用程式上發布影片，顯示FAB-3000 M-54炸彈20日轟炸位於哈爾科夫東北部地區的利普齊（Lyptsy）鎮建築。

FAB-3000可配備滑翔翼以及制導模塊，能變成滑翔炸彈，意味著能從遠處空射。炸彈襲擊後會產生巨大火球，一名俄羅斯軍事部落客聲稱，爆炸範圍近900公尺，碎片殘骸可噴至1.2公里外，能造成非常廣泛的破壞。

俄羅斯國防部3月宣布增加FAB-3000以及其他幾種彈藥的產量，包括FAB-500和FAB-1500，這三種炸彈都可以改裝並變成滑翔炸彈，只是這類炸彈都太重，裝上滑翔裝置後性能可能不如預期。

美國之音報導，烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，俄羅斯對烏克蘭第二大城市哈爾科夫發動一次炸彈攻擊，打死至少3人。

澤倫斯基說，一枚導引航空炸彈擊中了一個居民建築，至少19人受傷。

俄羅斯繼續打擊烏克蘭的能源基礎設施。基輔官員周六說，俄羅斯連夜向烏克蘭發動新一輪飛彈和無人機攻擊，摧毀東南部和西部的能源設施，至少兩名工人受傷。

烏克蘭正在進行新一波輪流停電，俄羅斯三個月前開始對能源基礎設施發動無情攻擊，摧毀了烏克蘭一半的發電能力。烏克蘭空軍說，俄羅斯在對能源基礎設施發動的第八次主要攻擊中連夜發射了16枚飛彈和13架見證者無人機，烏克蘭防空系統攔截了12枚飛彈和全部13架無人機。

烏克蘭國家電力公司說，攻擊毀壞了東南部扎波羅熱和西部利沃夫地區設施的設備。

地區州長伊万·費多羅夫(Ivan Fedorov)說，扎波羅熱一個能源設施起火，造成兩名能源工人受傷。

雙方在沿著1000公里的前線沒有主要變化，俄軍在烏克蘭東部和東北部近期的進攻只獲得很小的進展，於是雙方都瞄準基礎設施目標，尋求限制對方的作戰能力，戰爭目前今年入第三年。

烏軍之前在21日對俄羅斯南部的三個煉油廠發動了連夜攻擊。

俄羅斯國防部說，防空系統在亞速海和西部布良斯克等兩個地區摧毀了5架無人機。俄羅斯與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區的州長格拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，一名男子死於對當地的砲擊。

烏克蘭東部部分被佔領的頓內茨克地區的州長22日說，俄羅斯攻擊前一天打死了5人，打傷7人。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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