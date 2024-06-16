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俄烏2022年和談協議曝光 俄同意烏入歐盟 烏同意俄占地且自減兵力

編譯盧思綸／即時報導
俄國在2022年和談協議中曾保證不再阻止烏克蘭加入歐盟，烏克蘭則提出有意成為永久中立國，且同意割讓東部土地與限制國家兵力。圖為烏克蘭總統澤倫斯基出席15日於瑞士舉行的和平峰會。(路透)
俄國在2022年和談協議中曾保證不再阻止烏克蘭加入歐盟，烏克蘭則提出有意成為永久中立國，且同意割讓東部土地與限制國家兵力。圖為烏克蘭總統澤倫斯基出席15日於瑞士舉行的和平峰會。(路透)

紐約時報15日刊出首度公諸於世的俄羅斯和烏克蘭2022年系列和談文件，當時俄烏戰才剛開打不久，那是外界所知兩國至今唯一的和談。談判期間，俄國曾保證不再阻止烏克蘭加入歐盟，烏克蘭則提出有意成為永久中立國，而且一度同意割讓東部土地與限制國家兵力和武器種類上限。不過那次和談後來破局，交戰至今，雙方癥結點只見深化不見緩解，烏克蘭和平峰會15-16日在瑞士召開，俄烏和談之路更顯得困難重重。

2022年2月，俄烏戰開打，當年春季雙方曾進行系列和談，在國防防禦、部分領土以及軍事力量等議題各有退讓。

談判文件指出，俄國要求烏克蘭絕不加入北約或其他盟約，但同意放行烏克蘭加入歐盟，以及可能簽署協議，讓烏克蘭建立防禦機制，包含設立禁飛區、烏克蘭遭遇武力侵犯將在3天內進行協商；可是俄國希望防禦協議能加入「允許軍事干預」。

烏克蘭則提出計畫成為永久中立國，並且撤銷「任何可能違背永久中立的盟約」。克里米亞控制權雖然無法達成共識，但烏克蘭提出願意花10年到15年外交努力、而非軍事手段，解決該問題。

紐時指出，烏方談判人員一度提議，他們放棄申請成為北約會員國，接受俄國占領烏國東部部分領土，但烏方拒絕承認俄國擁有那些領土的主權。

另一方面，俄國在談判中提出限制烏克蘭軍隊規模，總兵力最多10萬人，對武器種類數量亦有所規範；對此烏克蘭也同意，不過要求兵力門檻提高到25萬人。

隨著當時和談破局，俄烏作戰至今超過2年，相關癥結點只見深化不見緩解。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割地的立場越發強硬，俄國對領土與不准烏國加入北約的要求也更加極端。除此之外，現在烏克蘭軍隊已經是歐洲最強的軍隊之一，更不可能接受限制自我保衛能力。

而本月15日、16日烏克蘭在瑞士琉森舉行和平峰會，除了俄羅斯未受邀，中國也婉拒出席，美國總統拜登則只派副總統賀錦麗代表。

儘管普亭反覆強調休兵協議將以2022年春季和談作為基礎，可是現在烏克蘭和諸多西方盟友懷疑，俄國似乎非得烏克蘭全面屈服才肯罷休，和談之路恐怕暫時看不見盡頭。

烏克蘭 俄國 北約

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