「烏克蘭和平峰會」瑞士登場 中俄缺席削弱影響力

全球多國領導人將齊聚瑞士參加意在施壓俄羅斯終結俄烏戰爭的和平峰會。 （歐新社）

全球多國領導人15日齊聚瑞士參加意在施壓俄羅斯 終結俄烏戰爭的和平峰會，但莫斯科當局的強國盟友如中國等缺席，將削弱和平峰會可能的影響力。

路透報導，數十個烏克蘭 的盟友將出席，但中國選擇不參加。此前，俄羅斯被摒棄於和平進程之外，因這個橫跨歐亞大陸的國家輕蔑烏克蘭和平峰會浪費時間並說沒興趣奉陪。

既然中國缺席，孤立莫斯科當局的期盼趨於渺茫；與此同時，近來戰局逆轉使得基輔當局深感岌岌可危，而以哈戰爭也分散了世人對於俄侵烏的關注。

消息來源指出，和平峰會的磋商預料將關注由戰爭所致的更廣泛擔憂，像是糧食和核能安全與航行自由，最終聲明的草稿則是認定俄羅斯為這場軍事衝突的入侵者。

「國際危機組織」（International Crisis Group）聯合國事務專家高文（Richard Gowan）表示：「和平峰會可能暴露烏克蘭外交的侷限性；儘管如此，就提醒世人、烏克蘭正在捍衛聯合國憲章（U.N. Charter）的規範而言，（召開峰會）對於烏克蘭也是個良機。」

莫斯科當局向來聲稱，西方國家亟欲摧毀俄羅斯，並說向烏克蘭發動所謂的特別軍事行動，就是擴大與西方國家角力的手段之一。基輔當局和西方國家則駁斥莫斯科當局的說法，並指控俄羅斯發動非法的侵略戰爭。

受託於烏國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）而主辦峰會的東道主瑞士，意欲為日後俄羅斯參與其中的和平進程做好準備。

但是因二戰以來傷亡最慘重的俄烏戰爭而導致的地緣政治分歧使得和平峰會受阻，澤倫斯基甚至指控北京當局襄助俄羅斯破壞峰會，不過中國外交部矢口否認。

為期兩天的和平峰會，於瑞士中部山巔的度假村布爾根施托克（Burgenstock Resort）揭幕，約莫90國與機構的代表將出席，這次會議還得跟中國所提的替代方案互別苗頭。

與會者包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和法國、德國、義大利、英國、加拿大與日本等多國政要，至於與俄羅斯關係較友好的印度、土耳其和匈牙利，預料也將派員出席。

歐洲官員私下坦承，未獲莫斯科主要盟友的支持，烏克蘭和平峰會的影響力將會受限。

曾任瑞士駐澳洲、駐新加坡和駐科威特大使的沃克（Daniel Woker）表示：「（澤倫斯基）可望從中獲得甚麼？國際社會對於俄羅斯入侵的受害者烏克蘭的支持又往前邁進一小步。」