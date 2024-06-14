普亭：烏撤出占領區、放棄入北約就停火 烏斥：騙局

俄羅斯總統普亭。(歐新社)

英國天空新聞報導，俄羅斯總統普亭 14日提出了俄烏進行和平談判的先決條件，稱烏克蘭 撤出俄軍占領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區，並放棄加入北約（NATO）的計畫，俄國願意「明天」就開始進行和平談判。他說，若烏克蘭同意這些條件，俄國會停火並開始協商，「條件非常簡單」。然而，烏克蘭總統澤倫斯基 的一名顧問說，普亭開出的條件「完全是騙局」。澤倫斯基本人稍後也表示，普亭的停火提議不可信。

普亭說：「一旦烏方表示，他們已準備好做出這樣的決定，並開始真正從這些地區撤軍，正式宣布拒絕加入北約的計畫。我方會立即，實際上是同時刻，會下令停火並開始協商。我們將立刻就這麼做。當然，我們也會保證烏軍不被中斷且安全地撤出。」

然而，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，普亭的言論「沒有新意……沒有真正的和平提議，且也不想終止戰爭」。他在社交媒體X寫道：「但他不希望為這場戰爭付出代價，想以新的形式進行下去。這一切全是騙局。因此—再一次—擺脫幻想並停止認真看待違反常識的『俄羅斯建議』。」

澤倫斯基稍後也針對此事發表言論，普亭的停火提議不可信，即使他的要求被滿足，他也不會停止進攻。