我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

資金問題未解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

遠距醫療公司華裔創辦人 被控設下價值1億元騙局

普亭：烏撤出占領區、放棄入北約就停火 烏斥：騙局

編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

英國天空新聞報導，俄羅斯總統普亭14日提出了俄烏進行和平談判的先決條件，稱烏克蘭撤出俄軍占領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區，並放棄加入北約（NATO）的計畫，俄國願意「明天」就開始進行和平談判。他說，若烏克蘭同意這些條件，俄國會停火並開始協商，「條件非常簡單」。然而，烏克蘭總統澤倫斯基的一名顧問說，普亭開出的條件「完全是騙局」。澤倫斯基本人稍後也表示，普亭的停火提議不可信。

普亭說：「一旦烏方表示，他們已準備好做出這樣的決定，並開始真正從這些地區撤軍，正式宣布拒絕加入北約的計畫。我方會立即，實際上是同時刻，會下令停火並開始協商。我們將立刻就這麼做。當然，我們也會保證烏軍不被中斷且安全地撤出。」

然而，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，普亭的言論「沒有新意……沒有真正的和平提議，且也不想終止戰爭」。他在社交媒體X寫道：「但他不希望為這場戰爭付出代價，想以新的形式進行下去。這一切全是騙局。因此—再一次—擺脫幻想並停止認真看待違反常識的『俄羅斯建議』。」

澤倫斯基稍後也針對此事發表言論，普亭的停火提議不可信，即使他的要求被滿足，他也不會停止進攻。

普亭 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

東京巴士持刀砍人 兇嫌及傷者皆中國留學生

下一則

英國新對俄制裁首納入硝化纖維 總計5中港企業入列

延伸閱讀

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛
烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元
G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款

G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款
拜登與澤倫斯基G7簽安全協議 承諾助烏維持國防

拜登與澤倫斯基G7簽安全協議 承諾助烏維持國防

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10

超人氣

更多 >
特別不合群 「4大星座」個性彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡

特別不合群 「4大星座」個性彆扭、心眼小 它超孤僻活在自己世界裡
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國