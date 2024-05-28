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防俄襲邊境 北約6國同意共築「無人機牆」

編譯中心╱綜合27日電
抵禦來自俄羅斯的邊境挑釁，六個北約組織成員國擬採取一項創新戰略，同意共築一道「無人機牆」。(歐新社)
抵禦來自俄羅斯的邊境挑釁，六個北約組織成員國擬採取一項創新戰略，同意共築一道「無人機牆」。(歐新社)

立陶宛近日指出，立陶宛和其他五個與俄羅斯相鄰的北大西洋公約組織（NATO）成員國已同意共築「無人機牆」，保衛邊境免受「挑釁」。

中央社引述法新社報導，俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭之際，這些國家對區域安全感到憂慮，促成以無人機保衛計畫。

立陶宛內政部長畢洛泰特（Agne Bilotaite）與其他兩個波羅的海國家愛沙尼亞和拉脫維亞，以及芬蘭、挪威和波蘭等國內政部長談論後，宣布了這項計畫。

她告訴波羅的海通訊社：「這完全是新的事情，從挪威延伸到波蘭的無人機牆，目的是運用無人機和其他科技來保衛我們的邊境。」

除了部署無人機監測邊境狀況，這些國家也使用反無人機系統遏阻敵對的無人機。

畢洛泰特並未提供這項計畫的時間架構。

另據路透報導，基輔當局的情報人士27日透露，烏克蘭一架無人機26日鎖定襲擊俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）奧爾斯克市（Orsk）的一座預警雷達設施，創下烏方無人機的最遠行動距離紀錄。

這名消息人士並未說明這次襲擊是否造成任何損害。俄國奧爾斯克市距離烏克蘭控制的最近領土約有1500公里遠。另一名消息人士說，這架無人機於26日的攻擊任務中飛行1800公里。

莫斯科當局沒有立即針對此事發表評論。不過，俄國消息報與其他當地媒體報導，一架無人機26日墜落在奧倫堡州，沒有任何民用基礎設施遇襲。

核武大國俄羅斯擁有雷達網路，能用來偵測敵軍發射飛彈，有助於判斷國內是否受到核攻擊。

俄羅斯國營媒體塔斯社引述俄國航空太空軍司令的說法報導，已於2017年部署並啟用3座新型佛洛尼斯（Voronezh）先進預警雷達系統，其中一座位於奧倫堡州。

自由歐洲電台上周引用衛星影像報導，在一場未經證實的無人機襲擊後，俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）阿馬維爾（Armavir）附近的佛洛尼斯-DM型預警雷達設施受損。但路透無法獨自查核這項報導。

俄羅斯軍方27日表示，俄軍已經占領烏克蘭兩座村莊，分別位於東部的頓內茨克（Donetsk）地區和東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區。

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