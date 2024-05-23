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英防相稱中國提供「致命援助」給俄羅斯 美國安顧問：沒觀察到

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯日前空襲烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）郊外的1處休閒區，至少造成5人死亡、16人受傷。圖為烏克蘭救援人員和警察在現場工作。（歐新社）
俄羅斯日前空襲烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）郊外的1處休閒區，至少造成5人死亡、16人受傷。圖為烏克蘭救援人員和警察在現場工作。（歐新社）

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）宣稱，中國正提供「致命援助」給俄羅斯用於烏克蘭戰爭，但美國國安顧問蘇利文對此說法表示質疑。

金融時報與衛報報導，夏普斯22日指控中國提供或準備向俄羅斯提供「致命援助」，讓俄方用於對烏戰事。他在倫敦一場防衛會議上發表演說時表示，「我今天可以揭露，我們有證據顯示，俄羅斯和中國正就用於烏克蘭的作戰裝備合作」，接著稱武器流向是「一項重要的事態發展」。

夏普斯稱，「美國和英國的國防情報可以揭露，致命援助物資現正從中國飛往俄羅斯與進入烏克蘭」。他說，「這是新的情報，促使我能夠解密，並於今日揭露這一事實。我覺得，這件事相當嚴重」。

不過，美國國家安全顧問蘇利文表示，華府沒有觀察到中國已直接提供武器給俄羅斯，接著指他將跟夏普斯會談，以更加理解對方發言，「我們到目前為止還沒有看到此事，我期待跟英國對話，確保我們擁有共同的作戰圖」。

美國官員先前曾表示，中國技術上沒有提供直接的「致命」援助，但強調中方正向俄方供應在烏克蘭戰場前進的技術。夏普斯的意見似乎表明，中國已可能轉向直接支援在烏克蘭的俄軍，但沒有提供詳細訊息或證據。

英國國防官員拒絕評論與澄清夏普斯口中的「致命援助」含義為何。克里姆林宮、中國外交部與中國駐英使館沒有回應置評請求。

一位歐洲資深國防官員表示，「我們必須看看中國援助可能有多具體」。他說，「如果很具體，對烏克蘭戰爭是個壞消息，中國擁有大量資源」。

夏普 烏克蘭 俄羅斯

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