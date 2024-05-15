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拜登還能重申普亭輸了？白宮擔心俄軍正改變烏克蘭戰爭趨勢

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登（左）和俄羅斯總統普亭（右）2021年6月在瑞士日內瓦會晤。（路透）
美國總統拜登（左）和俄羅斯總統普亭（右）2021年6月在瑞士日內瓦會晤。（路透）

紐約時報14日報導，美國白宮和五角大廈官員一年半前還在辯論，進入烏克蘭作戰的俄軍是否可能崩潰，被烏軍完全擊退，但俄軍經過幾個月的緩慢推進，以及反制美援軍械的技術躍進，拜登政府越來越擔心，俄羅斯總統普亭正在聚集足夠動力改變戰爭趨勢，逆轉曾經不利的局面。

俄軍最近幾天在烏克蘭第二大城哈爾科夫附近開始了新的推進，迫使烏軍轉移已經減少的部隊，以保衛在2022年秋季收復的國土。俄軍電戰技術雖然較晚上戰場，事實證明出乎意料有效，讓美國和北約援助的火砲和無人機失效，美國援烏包裹方案又卡關好幾個月，創造了俄羅斯明顯已在利用的好時機。

美方官員受訪時表達了信心，認為美援新軍械的閥門一旦完全打開，時機很可能落在7月的某個時候，加上烏克蘭總統澤倫斯基找到方法把更多與更年輕的部隊調上前線，俄羅斯的許多戰果可以逆轉。

不過，匿名受訪的官員都難以判斷，幾個月後戰線可能的位置，或是澤倫斯基總統是否能繼2023年春季反攻失敗後，在2025年發起拖延已久的反攻。

報導指出，一些顧慮已在公開發言洩露出來。不過，美方官員表示，拜登總統持續拒絕法國總統馬克宏提出的建議，即可能有必要在烏克蘭部署西方部隊。

拜登的一些幕僚私下擔心，正如美國從這場戰爭學到重要教訓，包括相關技術是否管用，普亭總統也是如此。他們憂心，隨著俄羅斯更換開戰後被毀的武器，就在拜登準備6月赴義大利參加G7峰會的時候，普亭可能重新奪回曾經占領的烏國國土。

目前尚不清楚，拜登是否能重申他2023年夏天於芬蘭發表的主張，即普亭「已經輸了這場戰爭」。

紐時指出，拜登政府內部有一種日益明顯的感覺，接下來幾個月可能至關重要，因為在某一時刻，俄烏雙方可能最終進入談判停火，達成類似1953年的韓戰停戰協定，或者成為一場凍結的衝突。

拜登 普亭 烏克蘭

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