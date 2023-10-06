俄轟炸烏克蘭咖啡館 51居民亡「村莊每戶都有親人喪生」

遭砲襲的赫羅扎廢墟。（路透）

「葬禮後的俄羅斯 轟炸，51人罹難。」烏克蘭 東北部村莊赫羅扎（Hroza）10月5日遭遇俄羅斯砲襲，造成51人罹難，當地官員指出這是俄羅斯入侵一年多以來，哈爾科夫地區所遭遇最嚴重的攻擊，也是俄羅斯單次攻擊中平民死亡人數最多的一次。俄羅斯導彈擊中赫羅扎的一家咖啡館和商店，烏克蘭國防部指出，遭襲地區沒有軍事目標、只有平民活動地區；攻擊事件發生時，許多赫羅扎居民剛參加完一場葬禮，仍未散去，而烏國總統澤倫斯基 指責俄軍刻意在居民聚集時針對赫羅扎，並對外表示：「俄軍不可能不知道他們擊中的地方（是平民區），這不是盲目攻擊」。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）10月5日表示，位於該地區的赫羅扎村於當地時間下午1時15分左右，遭到俄羅斯導彈擊中，一家咖啡館和旁邊商店被炸毀，當時咖啡館內有大約60名平民——當日村裡舉行一場葬禮，死者是一名在前線陣亡的烏克蘭士兵，原本他被葬在第聶伯羅，但他的親屬將遺體接回，希望將他重新埋葬在家鄉。葬禮之後，許多參加者並未散去，而是移地聚集在咖啡館中。

砲襲已知造成51人死亡、6人受傷、3人失蹤，死者當中年紀最小的是一名6歲男孩；該次砲襲是俄羅斯2022年2月發動入侵以來，哈爾科夫遭遇最嚴重的攻擊，也是單次攻擊中平民死亡人數最多的一次。烏克蘭國防部指出，赫羅扎沒有軍事目標，只有平民居住區，而希內胡柏夫更指責攻擊該地是俄軍「最血腥的罪行之一」，他證實所有死者都是赫羅扎居民。

罹難者遺體。（Getty Images）

倖存居民穆霍瓦蒂（Oleksandr Mukhovatyi）接受路透訪問表示，在下葬的該名士兵陣亡時，赫羅扎仍遭占領，而在烏軍收復該地後，陣亡士兵的家人希望「帶他回家」，穆霍瓦蒂說：

「然後就發生了這樣的事情...攻擊很精準，直接落在咖啡館」。

陣亡士兵的遺孀、母親、兄嫂、還有兒子和兒媳都在砲擊中喪生，此外村中幾乎每戶人家都有人去參加葬禮，這也代表幾乎所有家戶因此次砲襲而都承受失去親人的傷痛。

赫羅扎位於哈爾科夫州的庫皮揚斯克地區（Kupiansk），在烏俄戰爭爆發後曾被俄軍占領，至2022年9月烏軍反攻奪回哈爾科夫；而在占領期間，庫皮揚斯克是俄軍的主要補給中心。由於當地靠近烏東頓巴斯地區的戰爭前線，當局曾下達疏散令，但仍有部分家戶選擇留在家園，而10月5日的砲襲，帶走了赫羅扎將近五分之一的人口。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，赫羅扎是被俄製的伊斯坎德爾飛彈擊中，BBC等外媒尚無法獨立查證此事；而攻擊事件讓烏克蘭國內再起「強化防空」的呼聲。

砲襲現場的搜救人員。（Getty Images）

砲襲發生當日，烏克蘭總統澤倫斯基在西班牙格拉納達（Granada）參加歐洲領導人峰會，他對外表示：「俄軍不可能不知道他們擊中的地方（是平民區），這不是盲目攻擊。」澤倫斯基指責俄軍故意在村民聚擊參加葬禮時發動攻擊，他抨擊：

「誰會向他們發射導彈？誰？只有絕對的邪惡。」

澤倫斯基在峰會上極力遊說西方盟友提供更多武器和防空系統，警告俄羅斯可能會在冬季發動更多攻勢，並指出烏克蘭在第一線擋下俄羅斯對其他歐陸國家的進一步侵略。France 24評論指出：

「目前是烏克蘭的關鍵時刻，我們開始看到團結出現裂痕...這就是澤倫斯基來格拉納達的目的——試圖讓歐洲再次集結」。

另一方面，由於美國國會所通過的新一年度財政預算不含援烏資金，歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）警告，政治內鬥正在破壞美國支援烏克蘭的能力，而若失去美國的支持，歐洲勢必無法取代美國，填補這一巨大的軍援缺口。