交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

俄羅斯 揮軍入侵烏克蘭 滿一個月,戰略港口城市馬立波(Mariupol)遭到包圍,據報多數市民仍然受困。烏克蘭國家警察 第一副總長阿布羅斯金(Vyacheslav Abroskin)正式表態,只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離,就願意向俄軍投降。

半島電視台報導,馬立波現正面對接近持續不斷的炮擊,供電、暖氣與電話均遭切斷,糧食、飲水跟藥物快速耗盡。據轉述,阿布羅斯金在臉書強調,馬立波有「許多孩子」若沒有現在獲救,就將在「未來幾天內死去」,籲請「俄羅斯佔領者」給他一個把孩子帶出城的機會。

阿布羅斯金表示,他願意把自己交出去,請俄軍讓他進馬立波待上3天,尋找孩子跟組織他們撤離。獨立記者Olga Tokariuk則在推特寫道,阿布羅斯金稱「只要孩子們獲准通過,我將在城市出口的最後一個檢查站投降被俘」。

為進一步跟俄軍強調考慮他的提議,阿布羅斯金聲明自己就在莫斯科的制裁名單上,「我是一位警察將領,2014至2018年在頓內欽(Donetschin)直接組織針對你們的抗議,我被列入你們的制裁名單,我就在你們的追緝名單上,你們安排了一場針對我的暗殺未遂,你們的人有數十名被殺,你們的數千名協力者在我面前遭到羈押。我也許正是最接近知名(俄方眼中釘)亞速團的將軍」。

阿布羅斯金寫道,「我的命僅僅屬於我一個人,我就給出我的命換取仍留在馬立波的孩子們的命」。眾多網友極為讚賞他願拿自己交換孩童離開被圍的馬立波,留言稱他是「英雄」、「多麼難以置信的勇者」與「烏克蘭人的非凡勇氣」。

