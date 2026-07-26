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蘭菊之戀（一五）

韓秀
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不搭公車、不用白杖、沒有襄助犬，可以把自己交到一雙可靠的手裡，能夠平安地返抵家門，而且有飯吃，簡直是無上的幸福！米婭微笑著，緊緊握了一下盛望軒的左手，那隻為她開了車門、扶她出來，她可以完全信託的手。意外發現，那隻手的無名指上出現了一枚戒指。她沒有出聲，只是握緊了那一隻手，邁步進出電梯，走進家門。

「恭喜你……」米婭艱澀地開口。

盛望軒從衣袋裡拿出那只小皮盒，打開來，送到了米婭的手心裡，安靜等待著米婭的反應。

「一枚戒指……冠狀猶如一粒蘭菊，花瓣裡面鑲著一粒石頭……」米婭喃喃出聲。

「米婭，嫁給我吧……」盛望軒很清楚地說出了他的意願，緊張地注視著米婭陰晴不定的表情。

米婭垂頭想了一下，將戒指連同皮盒放在桌上，雙手取下茶色墨鏡，「最少，你應當看到我的臉……」

盛望軒面對了一張美麗的臉，一雙栗色美目正含笑「望著」自己，「美國的眼科醫生為我安裝了眼睛，能夠轉動，只是沒有視力。墨鏡、白杖、襄助犬告訴人們我是盲人，多半的人會有惻隱之心……因此，我從來不在外人面前摘下墨鏡……」米婭這樣說。

「我就是你的眼睛……」盛望軒脫口而出。

「我會是你一輩子的負擔，沉重的負擔……」米婭的淚水滾滾而下。

盛望軒肝腸寸斷，淚眼模糊地將那一枚蘭菊戒指，套在米婭的左手無名指上。

門鈴響，盛望軒趕緊去開門。端著「台北夜市」食盒的送貨小弟大步跨進來，將食盒放在米婭面前的圓桌上，戴著墨鏡的米婭微笑著道了謝。

小弟雙手接過盛望軒遞過來的小費，一邊道謝，一邊退了出去，臨出門不忘囑咐：「趁熱吃，晚安。」（一五）

精華 FAQ

  • 米婭覺得能把自己交到一雙可靠的手裡，平安返家又有飯吃，是無上的幸福，顯示她對盛望軒充滿依賴與信任。

  • 他先從衣袋取出小皮盒，打開後將蘭菊造型戒指送到米婭手中，接著直接說出「米婭，嫁給我吧」，正式表明求婚。

  • 米婭坦承自己雖然裝有可轉動的眼睛，卻沒有視力，平時還靠墨鏡掩飾失明，擔心未來會成為盛望軒一輩子的沉重負擔。

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