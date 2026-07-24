A先生與B先生有問題的時候，不再先查字典，而是先請教米婭。於是，辦公室裡會出現奇妙的語言討論。盛望軒專心做自己的事，抬起頭來，便可以望見絕對安全、絕對自在，心境平和的米婭，實在是心安不少。午餐，便在辦公大樓的餐廳解決。下班之後，或四人一道晚餐，或者盛望軒帶著米婭到某家餐廳買外賣，帶回米婭的寓所享用。至於包種與蘭菊的絕佳組合，不但出現在米婭寓所的流理台上，也出現在辦公室的飲料小桌上……

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在一個工作日的下午，盛望軒請了兩個小時的假，開車來到北維州 亞歷山大老城一家北歐人開的小小珠寶店，拿出一粒蘭菊，請那位珠寶商尋找一枚戒指，「希望摸上去就像一粒蘭菊，送給我的朋友，她是一位盲人……」話沒說完，淚水已經滴落下來。

珠寶商閱人無數，明白面前這位東方人心裡承載著沉重的悲苦，安頓他坐下，為他倒了一杯咖啡，自己到後面的工作間去尋找一枚合適的戒指。

四下無人，一片靜謐。盛望軒不必再壓抑自己，索性讓淚水流了個痛快。

咖啡還是溫熱的，珠寶商手裡端著一個黑色絲絨托盤出來，上面有兩枚戒指。一枚的立體設計簡直就是一粒銀色蘭菊，花瓣環抱著一粒鑽石。另外一枚戒指卻是男人用的樣式，平滑的銀灰色戒面上，篆刻著一枚印章，竟然是正在綻放的菊花。

盛望軒感激地望著珠寶商，小心翼翼地問道：「這樣貴重的首飾，不知我是否能夠負擔……」珠寶商微笑，「我想，那不是問題……」他翻開托盤上的一張小紙，上面的數字讓盛望軒轉憂為喜，馬上摸出皮夾，取出兩張鈔票以及一張翻譯公司的名片交給珠寶商。（一三）