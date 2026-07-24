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川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

不走回頭路（三七）

徐徐

方芳收了笑容，橫他一眼，「怎麼可能！人家可是正兒八經的法蘭西國王。」

「這你就不懂了吧。」小尤來了精神，擺出一副講祕聞的架勢，「別看太陽王把法國推上巔峰，其實他血管裡的『法國血』真不算多。」

他掰著手指數起來：「他母親是西班牙公主，還帶著奧地利哈布斯堡王朝的血統；他的祖母呢，是義大利美第奇家族出來的。認真算下來，他身上的法國血緣，大概也就四分之一。」

說到這裡，他偏頭看向方芳，臉上帶了戲謔的笑容，「你呢，你是『三國混血』。這麼一比，是不是你的純度更高？」

「你瞎說。我走了，去前面瞧瞧。」方芳撇了撇嘴，踩著那雙細高跟逕直往前走了。

「馬屁拍到馬腿上了吧，老兄？」阿歡望著方芳匆忙離去的背影，笑出了聲。我也跟著噗哧笑了。

小尤倒也不尷尬，嘿嘿一笑，繼續給我們抖他的包袱：「其實啊，別看路易十四把凡爾賽宮修得前無古人，這創意的最初『版權』，還真不屬於他。說起來，這其實是一齣法國版的『和珅跌倒，嘉慶吃飽』。」

方芳並沒有走多遠，她站在一幅巨大的油畫前假裝欣賞，可那耳朵卻明顯偏向了我們這一側。

「他剛親政那會兒，有個財政總監叫富凱，相當於當時的法國大管家。這老哥中飽私囊，給自己修了個比王宮還闊氣的沃子爵城堡。修好後他還特別高調，請二十三歲的國王去家裡吃席，場面弄得極大，金銀餐具、訂製喜劇、漫天煙花……年輕氣盛的國王一看，好傢伙，你個打工的過得比我這當老闆的還排場？沒過幾天就把富凱關了，家產全抄！」（三七）

精華 FAQ

  • 他想用帶點戲謔的方式，說明路易十四其實並非純粹法國血統，並順勢調侃方芳的三國混血身分，藉此活絡氣氛，也凸顯兩人身分背景的多元。

  • 小尤的說法是，路易十四的母親來自西班牙與哈布斯堡家族，祖母則出身美第奇家族，若細算下來，他身上的法國血緣大概只有四分之一。

  • 因為財政總監富凱中飽私囊，修建奢華城堡並高調宴請國王，結果讓年輕的路易十四看不順眼，隨即將他下獄抄家，也間接成了後來凡爾賽宮構想的啟發。

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