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美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

最後的探戈（一）

清禾
圖／薛慧瑩
圖／薛慧瑩

1 夜城

布宜諾斯艾利斯到了夜裡，才真正開始呼吸。

港口的風穿過聖泰爾莫的石板路，帶著河水與菸草的氣味。街燈在霧氣裡暈成一圈圈昏黃的光。人們結束白天的工作後，另一座城市才慢慢甦醒。

El Amanecer的門在晚上九點打開。舞廳不大，卻是探戈舞者最愛聚集的地方。班多鈕手風琴低沉的旋律在空氣裡流動，像一條看不見的河。

艾斯特班站在舞池中央。他三十出頭，是這裡最好的舞者之一。音樂響起時，他總能讓人忘記時間。

今晚也是如此。

他的舞伴換了一個又一個，掌聲與笑聲不斷響起。

但當最後一首曲子結束後，他卻沒有留在舞池。

他走向吧檯，點了一杯酒。然後，他看見了那個女人。

紅色長裙、黑色外套，獨自坐在角落。

從進門到現在，她沒有跳過一支舞，只是安靜地看著舞池。

艾斯特班以前沒見過她。但不知為什麼，他總覺得她像在等待什麼。

女人察覺到他的目光。兩人的視線短暫相遇。

她微微一笑。那笑容很淡，卻讓艾斯特班有些不自在。

酒喝到一半，他忽然覺得舞廳有些悶，於是他起身走向後門。外面的空氣冷得多，巷子裡只有遠處街燈灑下的一點微光。

艾斯特班摸了摸口袋。

菸還在，火柴卻不見了。

他靠在牆邊等了一會兒。

沒有人出來，只有音樂從門縫裡隱約傳出。

正當他準備回去時，身後忽然傳來腳步聲，很輕。

他回過頭，紅裙女人站在巷口。

「你也來透氣？」艾斯特班笑著問。

女人沒有回答。

她慢慢走近，然後伸出手。掌心裡是一只銀色打火機，上面刻著一個字母，R。

火苗亮起，艾斯特班低頭點燃香菸。

「謝謝。」

女人依舊沒有收回打火機。她只是看著火焰，像看著某段很久以前的記憶。

艾斯特班忽然覺得有些奇怪，「我們認識嗎？」

女人抬起頭，「不認識。」她的聲音很低，像夜裡的酒。

沉默片刻後，她忽然問：「你聽過卡洛斯嗎？」

艾斯特班愣了一下，「哪個卡洛斯？」

「卡洛斯‧羅德里奎茲。」

這名字讓他有些意外。

即使過了許多年，布宜諾斯艾利斯仍有人記得那位傳奇作曲家。

「當然聽過。」艾斯特班說，「他不是死了嗎？」

女人看著他，「你相信嗎？」

艾斯特班吐出一口煙，「不知道。」

他想了想，「不過我聽過他的歌。」

女人的眼神微微變了，「哪一首？」

「有一首很奇怪。」

「什麼？」

「〈最後的探戈〉。」

風忽然吹進巷子，火苗晃了一下。女人的手指微微收緊。

艾斯特班沒有注意，他只是繼續說：「那首曲子沒有結尾。」

女人沉默了很久，久到艾斯特班開始懷疑，自己是不是說錯了什麼。

最後，她低聲問：「你在哪裡聽見的？什麼時候？」

「幾個月前。」

「誰彈的？」

「不知道。」艾斯特班聳聳肩，「一個流浪樂手。」

女人慢慢垂下目光，像在思考什麼，又像在確認什麼。

片刻後，她把打火機放回口袋。

「謝謝。」

這次輪到她說「謝謝」，艾斯特班笑了，「我好像沒幫上什麼忙。」

女人沒有回答。她轉身離開巷子，紅色裙襬在黑暗裡輕輕掠過，像一抹即將消失的火光。

艾斯特班望著她的背影，直到她重新走進舞廳。

不知為何，他忽然有種感覺。那個女人並不是在尋找一首歌，而是在尋找某個人，某個已經消失很久的人。

此時此刻，城市另一端一間老旅館裡，依蕾娜正坐在窗邊洗牌。

桌上放著一副磨損的塔羅牌。她把最後一張牌翻開。

死神。

依蕾娜皺了皺眉，又翻開第二張，戀人。

第三張，命運之輪。

夜風吹動窗簾，桌上的燭火微微搖晃。

依蕾娜看著牌面，久久沒有說話。因為這組牌有一個很少見的意思，有人正在尋找已經失去的人。而且，那段旅程才剛剛開始。

2 紅裙女子

第二天下午，雨下得很小。聖泰爾莫的街道被雨水洗過，石板路泛著淡淡的光。

依蕾娜坐在旅館一樓的小房間裡。房間同時是她的住處和工作室，門外掛著一塊木牌：占卜、尋人、解夢。生意不算好，但足夠生活。

下午三點左右，門鈴響了。

依蕾娜放下手中的書，「請進。」

門被推開。

紅色長裙首先映入眼簾。

依蕾娜抬起頭。來人正是昨晚出現在El Amanecer的女人。女人摘下帽子，黑色長髮落在肩上。（一）

精華 FAQ

  • 他在後巷發現自己火柴不見後，遇到紅裙女子借火。對方拿出刻有R的銀色打火機，並以此開啟關於卡洛斯與〈最後的探戈〉的對話。

  • 她對卡洛斯是否真的死亡顯得在意，又急著確認艾斯特班聽到〈最後的探戈〉的來源，暗示她不是在找歌，而是在找一個早已消失的人。

  • 她翻出的死神、戀人與命運之輪，組成少見牌意，指向有人正在尋找失去之人，而且這段追尋才剛開始，預告後續將展開尋人事件。

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