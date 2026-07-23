醒著也無法逃離（一五）

火鍋的煙霧繚繞在兩人之間，周子風那張臉在霧氣後顯得有些模糊。他那由於睡眠不足產生的眼袋，還有嘴角掛著的一點醬料，在這一刻顯得那麼平庸且蒼老。

「你自己去吧。」藍玫說。

桌上的空氣凝固了。老陳正夾著肉，筷子停在了半空。陳嫂尷尬地乾笑了一聲。周子風的臉瞬間漲成了豬肝色。他感覺自己苦心經營了一晚上的「大局」，被這幾個字戳了個大窟窿。

「藍玫，你……」

「你自己去拿吧，子風。」藍玫又重複了一遍，聲音不高，卻在喧鬧的火鍋店裡顯得格外清晰，「就在那邊櫃檯上。走過去不到十步路。」

周子風盯著藍玫。他想咆哮，想糾錯，想當眾演示他的家庭邏輯。但在老陳兩口子的注視下，他只能硬生生地把那些話吞回去。

他站起來，身體由於起得太猛，晃了一下。

藍玫看見他由於長期久坐而顯得僵硬的後背，還有那因為膝蓋疼而微微趔趄的步態。他走在那條狹窄的過道，被一個跑動的服務員撞了一下，手裡剛拿到的酸梅湯險些灑出來。

陳嫂已經站起來救場：「我去、我去！」轉身跑了過去。

桌前剩下老陳和藍玫，兩人都有些尷尬，一起看著那咕咕冒著熱氣的火鍋。誰都不知道說什麼。老陳用筷子夾著鍋裡的豆腐 ，放進嘴裡，燙得他直吸溜，含糊地說了幾句：「嗨，好燙！」

回家的路上，車廂裡是一片死寂。老陳夫婦也察覺到了什麼，一路上有一搭無一搭地只敢談論紐約的天氣。

車子停在自家門口，藍玫推開車門先走了進去。周子風在後面關上房門，重重地把鑰匙扔在玄關櫃上。（一五）