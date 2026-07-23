「誰知道，貴族們竟然紛紛跟風，『國王同款』成了時尚的象徵。想不到吧，這位太陽王才是真正的初代『帶貨王』。」

我忍不住側過頭，看了方芳一眼。她也是個假髮控，隔三差五就換一頂。今天這頭亮棕色的大波浪尤其惹眼，髮尾捲得蓬鬆又柔軟。在凡爾賽宮這一片浮誇到極致的金色裡，居然透出一種以假亂真的貴氣來。

「別看了，淘寶貨。」方芳撞見我的目光，不僅沒躲，反而大大方方地撥了撥那層厚厚的假髮，「我髮量多著呢，戴這玩意兒純粹是圖省事。」

「你這個品質真的挺好。」我忍不住誇讚，「款式也自然。能不能發我個連結，我也買一頂試試。」

紐約姊妹花也圍了上來。

「真的挺好看的，顏色也正。」其中一個盯著那頭亮棕色鬈髮仔細研究，「我其實一直想試試短髮款。」

另一個馬上接話：「我也要試試。我這白頭髮冒得太快了，半個月就得補一茬，煩都煩死了。」

「有沒有男款啊？」阿歡不知什麼時候，也把腦袋探了過來，笑得鬼鬼祟祟：「我也整一個，好在朋友圈凡爾賽一下。」

「給你整個金色長鬈髮。」我碰碰他的胳膊肘，笑得不能自已，「再配一雙紅色高跟鞋，直接整成路易十四異父異母親兄弟。」

阿歡樂得直拍腿，「可以、可以，我就差個王位了。」

小尤看著我們越聊越沒邊，忍不住調侃：「行啊，方芳，你這完全可以轉行去直播帶貨。這吸粉能力槓槓的。」

「我考慮、考慮。」方芳也被逗笑了。

「我怎麼覺得，」小尤看一眼方芳，又看一眼，作認真思考狀，「方芳身上的法國血統，可能比路易十四還要純正那麼一點點。」（三六）