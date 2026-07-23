我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

不走回頭路（三六）

徐徐

「誰知道，貴族們竟然紛紛跟風，『國王同款』成了時尚的象徵。想不到吧，這位太陽王才是真正的初代『帶貨王』。」

我忍不住側過頭，看了方芳一眼。她也是個假髮控，隔三差五就換一頂。今天這頭亮棕色的大波浪尤其惹眼，髮尾捲得蓬鬆又柔軟。在凡爾賽宮這一片浮誇到極致的金色裡，居然透出一種以假亂真的貴氣來。

「別看了，淘寶貨。」方芳撞見我的目光，不僅沒躲，反而大大方方地撥了撥那層厚厚的假髮，「我髮量多著呢，戴這玩意兒純粹是圖省事。」

「你這個品質真的挺好。」我忍不住誇讚，「款式也自然。能不能發我個連結，我也買一頂試試。」

紐約姊妹花也圍了上來。

「真的挺好看的，顏色也正。」其中一個盯著那頭亮棕色鬈髮仔細研究，「我其實一直想試試短髮款。」

另一個馬上接話：「我也要試試。我這白頭髮冒得太快了，半個月就得補一茬，煩都煩死了。」

「有沒有男款啊？」阿歡不知什麼時候，也把腦袋探了過來，笑得鬼鬼祟祟：「我也整一個，好在朋友圈凡爾賽一下。」

「給你整個金色長鬈髮。」我碰碰他的胳膊肘，笑得不能自已，「再配一雙紅色高跟鞋，直接整成路易十四異父異母親兄弟。」

阿歡樂得直拍腿，「可以、可以，我就差個王位了。」

小尤看著我們越聊越沒邊，忍不住調侃：「行啊，方芳，你這完全可以轉行去直播帶貨。這吸粉能力槓槓的。」

「我考慮、考慮。」方芳也被逗笑了。

「我怎麼覺得，」小尤看一眼方芳，又看一眼，作認真思考狀，「方芳身上的法國血統，可能比路易十四還要純正那麼一點點。」（三六）

精華 FAQ

  • 因為她戴的亮棕色大波浪假髮做工細緻、髮型自然，在凡爾賽宮浮誇背景下仍顯得很有貴氣，讓大家都想跟著試戴。

  • 有人想試短髮款，有人因白髮太快冒出而想戴假髮，阿歡則想要男款，還想戴著去朋友圈炫耀，現場笑聲不斷。

  • 文章把路易十四帶起的流行、方芳的假髮與大家的跟風反應串在一起，呈現一種向前追新、拒絕老派的時尚態度。

上一則

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

延伸閱讀

不走回頭路（二四）

不走回頭路（二四）
不走回頭路（一五）

不走回頭路（一五）
不走回頭路（二八）

不走回頭路（二八）
不走回頭路（二三）

不走回頭路（二三）

熱門新聞

奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

2026-07-14 07:00

飛機墓地

2026-07-17 02:00

自駕甘苦談

2026-07-20 02:00
（圖／Gami）

一堂精神病實習課

2026-07-18 02:00
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00
2026年世界盃當法國對戰摩洛哥，足球迷聚集在卡薩布蘭卡為摩洛哥加油。（路透）

一場球賽，兩個故鄉

2026-07-19 02:00

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招