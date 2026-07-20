「失去了雙眼的米婭就在這一年六月，停火之後，直接從斯庫台同一些阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒，一道來到了美國。」

咖啡冷了。室內寂靜無聲，盛望軒問道：「黑山的混亂是什麼緣故？」

A先生回答：「米婭曾經告訴我的同事B，那是一場黑山人的內戰。支持塞爾維亞血洗科索沃的一派與支持北約 制裁塞爾維亞的一派，發生激烈爭論。手持武器的塞爾維亞派不但開槍，而且發射肩上飛彈，造成了血案，造成了無辜平民的死亡。」

這一天，工作結束得早，A先生做完了自己的事情，已經離開了。盛望軒的工作也告一段落，可以下班了。他從書架上取下美國國家地理雜誌出版的巨型地圖冊，翻開克羅埃西亞、波士尼亞、黑山那一頁。亞得里亞海濱公路上，從斯普利特開出的一輛吉普車，就曾經行進在這條公路上。一路南下，經過這三個國家的交界點，進入黑山，抵達了伊凡堡。那地方距離被塞爾維亞蹂躪的科索沃已經非常近了，而且，北約制裁這場種族滅絕暴行的炮火，即將在塞爾維亞持續七十八天。然而，米婭一家卻在這個時候，出現在危機四伏的地區，這一輛吉普車葬身火海，未能返回斯普利特。黑山在科索沃戰爭之後，完全脫離了塞爾維亞的控制，並且在2017年成為北約成員國。

然而，遭到無妄之災，失去了父母、失去了雙眼的小女孩米婭卻隻身一人遠渡重洋，來到了美國。

再也坐不住了，盛望軒撥響了米婭的電話：「米婭，我是盛望軒，您今天晚上吃什麼？」（九）