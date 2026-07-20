蘭菊之戀（九）
「失去了雙眼的米婭就在這一年六月，停火之後，直接從斯庫台同一些阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒，一道來到了美國。」
咖啡冷了。室內寂靜無聲，盛望軒問道：「黑山的混亂是什麼緣故？」
A先生回答：「米婭曾經告訴我的同事B，那是一場黑山人的內戰。支持塞爾維亞血洗科索沃的一派與支持北約制裁塞爾維亞的一派，發生激烈爭論。手持武器的塞爾維亞派不但開槍，而且發射肩上飛彈，造成了血案，造成了無辜平民的死亡。」
這一天，工作結束得早，A先生做完了自己的事情，已經離開了。盛望軒的工作也告一段落，可以下班了。他從書架上取下美國國家地理雜誌出版的巨型地圖冊，翻開克羅埃西亞、波士尼亞、黑山那一頁。亞得里亞海濱公路上，從斯普利特開出的一輛吉普車，就曾經行進在這條公路上。一路南下，經過這三個國家的交界點，進入黑山，抵達了伊凡堡。那地方距離被塞爾維亞蹂躪的科索沃已經非常近了，而且，北約制裁這場種族滅絕暴行的炮火，即將在塞爾維亞持續七十八天。然而，米婭一家卻在這個時候，出現在危機四伏的地區，這一輛吉普車葬身火海，未能返回斯普利特。黑山在科索沃戰爭之後，完全脫離了塞爾維亞的控制，並且在2017年成為北約成員國。
然而，遭到無妄之災，失去了父母、失去了雙眼的小女孩米婭卻隻身一人遠渡重洋，來到了美國。
再也坐不住了，盛望軒撥響了米婭的電話：「米婭，我是盛望軒，您今天晚上吃什麼？」（九）
米婭是在停火之後，和一些阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒一起從斯庫台前往美國。她在戰亂中失去雙眼與父母，之後被迫遠渡重洋，開始新的生活。 文中提到，黑山的混亂源自支持塞爾維亞與支持北約制裁塞爾維亞的兩派激烈對立。衝突不只停留在口角，還演變成持槍與發射肩上飛彈的暴力事件。 盛望軒在聽完黑山戰亂的描述後，翻開地圖冊重新確認克羅埃西亞、波士尼亞與黑山的位置，試圖理解米婭一家遭遇的路線與背景，最後才撥電話關心她今晚吃什麼。
精華 FAQ
米婭是在停火之後，和一些阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒一起從斯庫台前往美國。她在戰亂中失去雙眼與父母，之後被迫遠渡重洋，開始新的生活。
文中提到，黑山的混亂源自支持塞爾維亞與支持北約制裁塞爾維亞的兩派激烈對立。衝突不只停留在口角，還演變成持槍與發射肩上飛彈的暴力事件。
盛望軒在聽完黑山戰亂的描述後，翻開地圖冊重新確認克羅埃西亞、波士尼亞與黑山的位置，試圖理解米婭一家遭遇的路線與背景，最後才撥電話關心她今晚吃什麼。
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