圖／趙梅英

上了高速，瑪麗關閉車窗，吉米「汪汪」抗議，瑪麗塞給牠一塊零食。她為狗準備了食物、水、零食，還有垃圾袋。不久垃圾袋就派上了用場，吉米大便了。狹小車內臭氣瀰漫，我幾乎要嘔吐，心裡埋怨著怎麼不給狗少吃一點。我加快車速，盼望早點到達。

中午，我們抵達特里亞。在路邊棕櫚樹下，我停好車。我們走向「沙地礁咖啡屋」，瑪麗有點心慌，也有點興奮。我牽著狗，慢慢走著，保持與瑪麗同步。狗在路邊聞來聞去，撒尿。

咖啡屋裡，顧客不多。白襯衫、黑圍裙、高䠷漂亮的服務員，拿著菜單走過來，明亮的大眼睛閃出微笑，「你們坐室內還是室外？」

「室外吧。」瑪麗說。

我把狗繫在我們餐桌附近的柵欄上。

瑪麗說：「吉米喜歡陽光，他說陽光是最好的調色大師。他一定會選擇有陽光的室外。」

照吉米的餐館收據，瑪麗點了同樣的酪梨吐司和一杯黑咖啡。坐在夏意濃濃的陽傘下，她看著來來往往的行人。我猜想，她正試著用兒子的視角在觀察吧。對面披薩店裡三個中學生在分享一個披薩；穿巴西 足球隊服的年輕夫婦牽著女兒的手；一對老夫妻一前一後，看著像遊客，走進一家骨董店。綠色的山綿延不斷，天空的雲似羽毛飄飛。

瑪麗說，吉米從咖啡屋出來，一定會去海邊。漂亮的服務員告訴她，沿著咖啡屋門前大道，走三個街區，就是大海。

我們向大海走去。忽聞鈴聲大作，大道上的欄杆由上降下。鐵軌橫穿馬路，欄杆擋住軌道兩邊的行人。

火車鳴笛而過。在火車帶出的風裡，瑪麗緊閉雙眼，渾身顫抖，呼吸急促，彷彿火車要從她身體碾過。黃狗夾緊尾巴，緊張恐懼地狂吠。

欄杆升起，堵在柵欄外的行人跨過鐵軌，輕鬆地說笑。

瑪麗僵在原地，無法動彈。過了良久，憋在胸口的一口氣，呼了出來。她哆哆嗦嗦地穿過鐵軌，膽怯地望向軌道。軌道空空蕩蕩，火車消失在遠處，連一縷風都沒留下。

瑪麗腳步沉重，我們來到海邊。沙灘上有許多人：日光浴、沙灘排球、放風箏。海水裡也有許多人：踏浪、游泳、衝浪。海灘很普通，我想吉米來此地不會是為了拍這裡的海灘。

瑪麗走上沙灘，筋疲力盡地癱倒下來，溫暖的沙子像接受海鷗一樣擁抱她。九年了，聽到火車鳴笛，她的胃就陣陣痙攣。她蜷縮在沙裡，像一塊羊角麵包，輕輕一碰，就會掉下一片悲傷。

吉米興奮地沿沙灘奔跑，看我和瑪麗沒有跟隨，按捺住興奮，跑回來，坐到瑪麗身邊。

「員警說，那天小鎮正舉行音樂節，巨大的聲響可能蓋過了火車的聲音。可火車的鳴笛那麼響亮，你怎麼可能沒聽到呢？你是不是沒有死，一直隱姓埋名生活在什麼地方？」

她站起來，神經質地搜尋沙灘上陌生的面孔，希望找到她記得的那個模樣。「九年過去了，吉米可能發胖了，也可能蓄著鬍子。他一直想留『有藝術氣質』的鬍子，可我不同意，我說鬍子讓人看起來邋遢。」

我和吉米緊跟瑪麗，她咕咕噥噥著，我不知道她在獨白，還是在對黃狗傾訴。我後悔帶她來這個地方。原以為這裡可能會治癒她的悲傷，沒想到卻讓她產生了幻覺。

我們又回到鐵軌處，這次沒有鈴聲和鳴笛而來的火車，瑪麗緊張的神經舒緩下來。我們看見，與軌道平行，有一條羊腸土路，便走了上去。鐵道兩邊只有普通的灌木，沒有任何新奇或特別之處。如果吉米到特里亞，也是為了拍鐵軌，他會拍什麼呢？

小路緩緩攀升，瑪麗走得氣喘吁吁，額頭上大顆汗珠密集。

「瑪麗，我們回去，好嗎？」

「再上去……看一看。」

走一段，瑪麗停下來休息一下，黃昏時分，我們爬上了坡頂。風景豁然開朗，原來我們腳下是礁石坡。礁石下，海浪拍打彎曲的沙灘，落日映紅了海水和西邊的層層山巒。

瑪麗興奮地說：「吉米一定來過此處，拍落日。」她陰霾的情緒一掃而空。她為明白兒子來此地的目的，多了解一點兒子、多貼近一點兒子而喜出望外。

我們面海前進，穿過灌木叢，離海更近。探頭望下去，只見鐵軌在懸崖上無盡延伸，彷彿奔赴山中，與紅日約會。

「噢，我的上帝，真美啊。吉米也是來拍鐵軌的。」眼淚湧出瑪麗的眼眶。

黃狗對著綿長的軌道吠叫，叫聲淹沒在海濤聲中。

「當時你站在山坡上，而不是鐵軌上，該多好，我的寶貝……」瑪麗細弱的聲音猶如殘存沙灘上的浪花。

紅日沉入紫霧籠罩的山巒，四周寧靜，只有陣陣海濤聲。一隻翠鳥飛過來，停在我們身邊的樹梢上。黃狗呼喚翠鳥，翠鳥應和一聲，飛走了，黃狗搖著尾巴追趕。瑪麗對著飛遠的翠鳥高喊：「旅途愉快！」

「吉米去世的前一晚給我打電話，我對他說的最後一句話是：旅途愉快。」

太陽落山後，氣溫降低，冷風颼颼，我們依依不捨離開礁石坡。走出小道，我讓瑪麗和吉米在路口等我。我跑到棕櫚樹下泊車處，把車開過來接她們。

回程途中，瑪麗和吉米都累了，睡得像嬰兒一樣。我聽著輕輕飄蕩在車裡的愛黛兒歌聲。（下）