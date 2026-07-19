「米婭的母親不贊成在這危機重重的時節，前往險地。但是，米婭的父親卻表示，歐洲永遠是戰場，沒有真正和平的日子。老人過世，不去送最後一程，不能心安。他還有具體計畫，沿著海濱公路，經過杜布羅夫尼克，即可進入黑山南部，北上伊凡堡的車程並不太遠。如此這般『一天去、一天回，在伊凡堡只停留一天，參加葬禮，與多年未見的親戚們聚一聚。一個三天的旅程，應該不是大問題』。米婭的母親不是很贊成，但還是接受了這個短短三天的旅行計畫。

「一路順利，一家三口開著一部吉普車，順利抵達黑山伊凡堡。在一座天主堂參加了莊嚴肅穆的告別式，在墓園，參加了老人家的葬禮。在老人的故居與老人的後代、親友們歡聚、敘舊到夜深，這才回到旅館休息，準備第二天打道回府……

「早餐後，這一家三口上路了。南下經過波德戈里察，尚未抵達斯庫台湖的時候，發現路邊擠滿了人，有打鬥之聲，甚至槍聲出現。於是有人奔上公路、穿越公路，四處逃散。原本行駛在公路上的車輛只能慢慢開，惟恐傷到奔跑中的人們。緊跟著，米婭的父母聽到了肩上飛彈的呼嘯聲、看到了飛彈爆炸的火焰、看到了被毀的車輛和倒地的傷亡者。正在這對夫婦無計可施，不知怎樣才能躲過這場橫禍的當口，一枚肩上飛彈擊中了這輛吉普車。米婭的父母當場死去，米婭存活了下來。先是當地教會醫院收容了她，科索沃戰爭期間，美國的民間人道救援組織救出了這個戰區的許多戰爭孤兒。」（八）