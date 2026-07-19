醒著也無法逃離（一一）

藍玫沉默了。

他說得沒錯。事實是她的帳戶存款只有周子風的三分之一；長島 這棟房子的契約上寫著兩個人的名字，她的醫療保險 掛在周子風的公司名下。

離開不是剪個短髮、塗個口紅那麼簡單。那是自斷經脈，那是把這三十年建立起來的物質圍牆親手拆掉，然後赤身露體地走進紐約的寒風裡。

這種認知，比周子風的嘲諷更讓藍玫感到窒息。

「我沒說要離開。」藍玫輕聲說。

周子風鬆了一口氣，緊繃的肩膀垮了下來，嘴角露出一抹「我就知道」的勝利感。他伸手想去拍藍玫的肩膀，「我就說嘛，你就是一時衝動……」

「但我也不在這裡了。」藍玫避開了他的手。

她從貨架上拿起自己的那套車鑰匙，轉身往樓上走。

「藍玫！你又要去哪？」周子風在後面咆哮。

藍玫逕直走向了二樓走廊盡頭的那間客房。那原本是給兒子偶爾回來住的，現在空蕩蕩的，只有一張鋪著整齊床單的單人床。

她走進去，反手鎖上了門。

周子風追到門口，用力擰了擰把手，發現鎖住了。他在門外站了一會兒，腳步聲沉重地徘徊著。

「你這是冷暴力，藍玫。」周子風隔著門板喊道，聲音裡透著一種前所未有的挫敗，「這不符合家庭運作的邏輯。你這樣解決不了任何問題……」

藍玫背靠著門，滑坐在地毯上。

她聽著門外那個男人焦躁的呼吸。她知道，明天早上，他依然會坐在島台前，等她做早餐；明晚，他依然會要求她去參加那個毫無意義的社交聚餐。再過六十天，他依然會讓自己給他理髮──周子風甚至覺得，全家都應該感謝他會過日子。（一一）